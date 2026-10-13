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پرداخت خسارات زعفران کاران مینودشت و گالیکش از طریق بیمه کشاورزی در جلسه ستاد مدیریت بحران مینودشت بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیر کل مدیریت بحران گلستان در جلسه ستاد مدیریت بحران مینودشت گفت : برق تمامی روستا های خسارت دیده در سیل مینودشت وصل شده و جاده های مسدود شده روستا های باقی مانده هم امروز باز می شود.
عبد الغفور غراوی افزود : موضوع پرداخت خسارات بخش کشاورزی و به خصوص زعفران کاران مینودشت و گالیکش از طریق بیمه کشاورزی در جلسه ستاد مدیریت بحران مینودشت بررسی شد.