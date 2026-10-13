پرداخت خسارات زعفران کاران مینودشت و گالیکش از طریق بیمه کشاورزی در جلسه ستاد مدیریت بحران مینودشت بررسی شد.

پی گیری جبران خسارات سیل به زعفران کاران مینودشت و گالیکش

پی گیری جبران خسارات سیل به زعفران کاران مینودشت و گالیکش

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیر کل مدیریت بحران گلستان در جلسه ستاد مدیریت بحران مینودشت گفت : برق تمامی روستا های خسارت دیده در سیل مینودشت وصل شده و جاده های مسدود شده روستا های باقی مانده هم امروز باز می شود.



عبد الغفور غراوی افزود : موضوع پرداخت خسارات بخش کشاورزی و به خصوص زعفران کاران مینودشت و گالیکش از طریق بیمه کشاورزی در جلسه ستاد مدیریت بحران مینودشت بررسی شد.