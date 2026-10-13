معاون ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: طول کل مسیر جاده زاهدان بیرجند ۴۵۰ کیلومتر است که ۲۴۱ کیلومتر آن در محدوده خراسان جنوبی قرار دارد.

براهیمی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی دوبانده سازی این مسیر افزود: تاکنون ۱۱۷ کیلومتر باند دوم بهره برداری شده و ۴۵ کیلومتر دیگر در دست ساخت است.

وی با بیان این که تاکنون برای این طرح ۱۵ هزار و ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح ۵۲ هزار و ۹۸۴ میلیارد میلیون ریال است.

معاون ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از بودجه پیشنهادی ۱۷ هزار و ۷۵۹ میلیارد ریالی این طرح برای سال ۱۴۰۵خبر داد و گفت: از این میزان ۲ هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال تخصیص یافته است.