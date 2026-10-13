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فرماندار مراغه اعلام کرد: حدود ۲ هزار تُن کالا اساسی برای تنظیم بازار و تامین نیازهای این شهرستان تامین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی امیری راد در جلسه ستاد تنظیم بازار مراغه افزود: هم اکنون حدود ۸۱۰ تن برنج ۴۷۰ تن شکر ۷۳۳ تن روغن ۳۰ تن چای و ۱۸ تن حبوبات در انبارهای شهرستان موجود است.
وی بر لزوم افزایش نظارت بر عرضه کالا و خدمات در بازار تاکید کرد و گفت: مردم نیز با احساس مسئولیت، تخلفات مربوط به کم فروشی و گرانفروشی را به تعزیرات و دستگاههای مربوطه گزارش کنند.
فرماندار مراغه ادامه داد: برای نظارت بیشتر بر بازار سامانهای طراحی و به ثبت گزارشهای مردمی و پاسخگویی به مطالبات آنها برنامه ریزی شود.
وی از دستگاههای اجرایی خواست نرخ کالاها، خدمات و بخصوص قیمت موادغذایی و پروتئنی را برای آرامش بازار و امنیت روانی جامعه گزارش کنند.
امیری راد گفت: اصناف مراغه با توجه به شرایط فعلی موجود در کشور از اصناف با انصاف در کشور هستند.