آخرین گزارش از وضعیت طرح‌ها اقدامات انجام‌شده و نیروگاه‌های در دست اقدام در بخش‌های مختلف، کاشمر مجموعاً ۳۲۰ نیروگاه با ظرفیت ۳۳.۵۴ مگاوات را شامل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان کاشمر در نشست کمیته توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: بخش سرمایه‌گذاری بیشترین سهم از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی شهرستان را به خود اختصاص داده است و توسعه این طرح‌ها می‌تواند در افزایش ظرفیت تولید انرژی پاک و تأمین بخشی از نیاز برق منطقه مؤثر باشد.

محمد قربانی افزود: در این حوزه ۴۹ نیروگاه با ظرفیت مجموع ۳.۲۹ مگاوات گزارش شده است که بیانگر گسترش استفاده از انرژی خورشیدی در این بخش است.

وی ادامه داد: بخش خانگی و حمایتی با ۲۳۶ نیروگاه، بیشترین تعداد نیروگاه‌های کوچک را در شهرستان دارد.

قربانی با تأکید بر ضرورت پیگیری روند اجرای طرح‌ها گفت: در نشست کمیته توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، آخرین وضعیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بخش‌های مختلف بررسی شد تا روند توسعه این طرح‌ها و اقدامات باقی‌مانده با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بخش‌های مختلف، از جمله برنامه‌های شهرستان کاشمر برای افزایش بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و تقویت ظرفیت تولید برق است.