منابع رسانه‌ای گزارش دادند: نیرو‌های ارتش یمن از چند محور به حومه شهر تعز رسیده‌اند و همزمان با پیشنهاد صنعا برای واگذاری مسالمت‌آمیز شهر، پیشروی‌های میدانی در جبهه‌های باب‌المندب و لحج، خطوط پشتیبانی گروه‌های مسلح وابسته به عربستان را با تهدید رو‌به‌رو کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه الاخبار لبنان گزارش داد که نیرو‌های ارتش یمن روز دوشنبه از چند محور به حومه شهر تعز رسیدند و در پی آن، نگاه‌ها به احتمال سقوط این شهر دوخته شده است؛ رویدادی که ضربه‌ای جدید به عربستان در یمن خواهد بود.

همزمان با استقرار نیرو‌های ارتش یمن در ۲ دروازه شرقی و غربی تعز، این نیرو‌ها به سمت دروازه جنوبی شهر نیز پیشروی کردند؛ وضعیتی که گروه‌های مسلح وابسته به ریاض را با گزینه‌های دشواری روبه‌رو کرده است، به‌ویژه آنکه شماری از این گروه‌ها همچنان از واگذاری شهر بدون درگیری خودداری می‌کنند.

یک منبع محلی در تعز در گفت‌و‌گو با الاخبار اعلام کرد که دولت یمن خواستار جلوگیری از خونریزی و دور نگه‌داشتن شهر‌ها و مناطق پرجمعیت از درگیری‌های نظامی است و به مزدوران فرصت داده است تا با تضمین خروج امن از تعز خارج شوند و برای کسانی که تمایل به ماندن دارند نیز امنیت فراهم می‌شود.

این منبع تاکید کرد که تصمیم عفو عمومی شامل همه افراد می‌شود، به‌استثنای کسانی که مرتکب جرایم شده‌اند و در قبال آنها حقوق خصوصی و مسئولیت‌های قانونی مطرح است.

به گفته این منبع، در صفوف گروه‌های مسلح مستقر در تعز اختلاف و چنددستگی وجود دارد و شماری از فرماندهان نظامی، چهره‌های سیاسی و رهبران حزبی با موافقت ارتش یمن و تحت حفاظت نیرو‌های آن، تعز را ترک کرده و به شهر‌های عدن و مأرب رفته‌اند.

این منبع افزود که پیشنهاد انصارالله درباره خروج رهبران وابسته به عربستان همچنان معتبر بوده و تصمیم عفو عمومی نیز برای همه کسانی که خواهان بهره‌مندی از آن هستند، پابرجا است.

او تاکید کرد که تماس‌ها با میانجی‌گری چهره‌های اجتماعی برای واگذاری تعز بدون جنگ ادامه دارد.

طبق این گزارش، نیرو‌های ارتش یمن دوشنبه شب موفق شدند کنترل زندان مرکزی شهر را به دست بگیرند و در منطقه پیشروی کنند. در دروازه جنوبی نیز درگیری‌های شدیدی میان این نیرو‌ها و گروه‌های وابسته به ریاض رخ داد.

منابع محلی نیز از درگیری‌های شدید میان نیرو‌های انصارالله و گروه‌های مسلح وابسته به عربستان در اطراف جبل العروس، از مهم‌ترین مواضع دفاعی شهر تعز، و جبل صبر خبر دادند.

طبق گزارش الاخبار، با وجود محدود شدن امکان مانور و کاهش شانس نیرو‌های وابسته به ریاض برای حفظ کنترل تعز، عربستان همچنان بر گروه‌های مسلح فشار می‌آورد تا به مقاومت ادامه دهند و شهر را واگذار نکنند.

به گفته چند منبع محلی، ریاض این گروه‌ها را به احتمال وقوع جنگ خیابانی تهدید کرده است.

در مقابل، دولت یمن آماده‌سازی برای عادی‌سازی زندگی در تعز را آغاز کرده است و از بازگشایی راه‌های مسدودشده خبر داده و مقام‌های محلی وابسته به آن نیز در بیانیه‌ای آمادگی خود را برای پایان دادن به بحران سوخت و گاز خانگی اعلام کرده‌اند.

ارتش یمن همچنین به ساکنان این شهر که جمعیت آنها حدود سه میلیون نفر برآورد می‌شود، اطمینان داده است که حفاظت از جان مردم و اموال آنها را در اولویت قرار می‌دهد.

در جبهه باب‌المندب نیز نیرو‌های ارتش یمن عملیاتی برای دور زدن مواضع گروه‌های مسلح وابسته به عربستان اجرا کردند؛ عملیاتی که هدف آن محاصره این گروه‌ها در حومه ذوباب و منطقه السقیا در محدوده رأس‌العاره، در غرب استان لحج، عنوان شده است.

منابع میدانی در گفت‌و‌گو با الاخبار اعلام کردند که نیرو‌های ارتش یمن به مناطق الصبیحه و المضاربه نفوذ کرده و کنترل تمامی ارتفاعات کوهستانی الصبیحه را به دست گرفته‌اند. این پیشروی پس از سقوط مواضع راهبردی نیرو‌های وابسته به عربستان صورت گرفت.

به گفته ناظران نظامی، این طرح می‌تواند هرگونه نیروی کمکی را که از عدن و از مسیر ساحلی وارد منطقه شود، در معرض آتش قرار دهد. همچنین این پیشروی امکان ناکام گذاشتن هرگونه تشدید جدید درگیری از سوی گروه‌های وابسته به عربستان در محور الوازعیه را فراهم می‌کند و این گروه‌ها را در شرق باب‌المندب با گزینه عقب‌نشینی و توقف درگیری روبه‌رو خواهد کرد.