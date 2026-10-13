مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو، با اشاره به افزایش حجم نمونه‌های ارجاعی و محدودیت‌های تأمین مواد و تجهیزات آزمایشگاهی گفت: با وجود این شرایط، فرآیند کنترل کیفیت بدون وقفه و کمبود انجام شد و تمامی الزامات مربوط به آزمون‌ها رعایت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی انصاری دوگاهه مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در مقاطعی با حجم انبوهی از نمونه‌های ارجاعی به آزمایشگاه‌ها مواجه بودیم و هم‌زمان، تأمین استاندارد‌های بین‌المللی، مواد شیمیایی و حلال‌های مورد استفاده نیز با محدودیت‌هایی همراه شده بود.

وی افزود: با وجود این شرایط، هیچ‌گونه نقص یا کمبودی در روند انجام آزمایش‌ها به وجود نیامد و تمامی الزامات کنترل کیفیت به‌طور کامل اجرا شد.

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت تداوم فعالیت‌های نظارتی گفت: این تجربه نشان می‌دهد که تقویت زیرساخت‌های تخصصی و پیش‌بینی امکانات متناسب با افزایش حجم نمونه‌ها، نقش مهمی در حفظ استمرار خدمات آزمایشگاهی دارد.

انصاری دوگاهه همچنین تغییر مسیر ورود کالا به کشور را از تحولات مهم این دوره دانست و اظهار کرد: با کاهش جریان واردات از بنادر و افزایش اهمیت مسیر‌های زمینی، لازم است توان آزمایشگاهی مناطق مرزی متناسب با تغییر مسیر‌های تأمین و ورود کالا تقویت شود.

آمادگی زیرساخت‌های آزمایشگاهی برای پاسخگویی به تغییرات زنجیره تأمین، از عوامل مؤثر در استمرار نظارت و کنترل کیفیت فرآورده‌های سلامت به شمار می‌رود.