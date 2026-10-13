



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دادستان مرکز استان فارس با تأکید بر مردمی بودن دستگاه قضا و تکریم مراجعان گفت: در‌های بسته جایی در مدیریت قضایی ندارد و مسئولان باید همچون گذشته پاسخگوی مطالبات بحق مردم باشند؛ چرا که شنیدن مشکلات شهروندان سرمایه اصلی اعتماد اجتماعی است.

آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرودشت با حضور دادستان مرکز استان فارس، معاون قضایی و رئیس حفاظت اطلاعات دا‌گستری فارس، معاون برنامه ریزی و فناوری و همچنین معاون قضایی و مسئول نظارت و ارزشیابی قضات استان و مسئولان محلی شهرستان مرودشت برگزار شد.

در این مراسم، ضمن تجلیل از عملکرد قاضی حسین روانشاد دادستان سابق مرودشت، قاضی محمد یوسفی به عنوان دادستان جدید این شهرستان معرفی شد.

دادستان مرکز استان فارس در ابتدای این نشست با اشاره به توطئه‌ها و چشم طمع بیگانگان به شهرستان مرودشت در اغتشاشات سال گذشته خاطرنشان کرد: مرودشت به واسطه پیشینه برجسته تمدنی و برخورداری از مردمی متدین و شهیدپرور همواره در تیررس جریان‌سازی دشمنان قرار داشته است؛ اما با بصیرت و هوشیاری کم‌نظیر مردم این دیار و تعامل نهادها، توطئه‌ها خنثی شد و شهرستان مرودشت امروز بدون کوچک‌ترین دغدغه امنیتی، الگوی ثبات به شمار می‌رود.

میرحاجی ضمن تقدیر از تلاش‌های جهادی حسین روانشاد در دوره تصدی دادستانی مرودشت، کارنامه وی را نماد سلامت نفس، کارآمدی و اخلاق‌مداری برشمرد و بیان داشت: در شرایط پرچالش سال گذشته، فعالیت شبانه‌روزی دادستان وقت چندین برابر مأموریت‌های معمول اداری ارزش‌گذاری می‌شود.

وی بیان داشت: با توجه به موقعیت ویژه شهرستان مرودشت و با تاکیدات دادستانی کل کشور جهت انتصاب مدیری مجرب برای این پست حساس، قاضی محمد یوسفی که از قضات باسابقه و معاون دادستانی مرکز استان بود، با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به عنوان دادستان جدید شهرستان مرودشت منصوب شد.

دادستان مرکز استان فارس با تأکید بر مردمی بودن دستگاه قضا و تکریم مراجعان یادآور شد: در‌های بسته جایی در مدیریت قضایی ندارد و مسئولان باید همچون گذشته پاسخگوی مطالبات بحق مردم باشند؛ چرا که شنیدن مشکلات شهروندان سرمایه اصلی اعتماد اجتماعی است.

در پایان این مراسم، با قرائت لوح تقدیر، از خدمات قاضی حسین روانشاد قدردانی و حکم انتصاب قاصی محمد یوسفی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرودشت به وی اعطا شد و به صورت رسمی فعالیت قضایی خود را در این شهرستان آغاز کرد.