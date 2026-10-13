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معاون امنیتی سیاسی استاندار آذربایجان غربی با خانواده معظم شهید اسدالله بهزاد اوخساری از شهدای جنگ تحمیلی سوم در نقده دیدار و از ایثار و استقامت انها تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی حداد معاون امنیتی سیاسی استاندار آذربایجان غربی با خانواده معظم شهید اسدالله بهزاد اوخساری از شهدای جنگ تحمیلی سوم در نقده دیدار و از ایثار و استقامت آنها تجلیل کرد.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی در دیدار با خانواده معزز شهید اسدالله بهزاد اوخساری ضمن تقدیر از صبر و استقامت این خانواده، شهدا را سربازان سرور و سالار شهیدان دانست و افزود: شهدا با الگو گیری از سرور و سالار شهیدان تمام دارایی خود را بر طبق اخلاص گذاشته و برای حفظ تمامیت ارضی کشور از جان خویش گذشتند.
مهدی حداد با اشاره به اینکه شهدا و خانوادههای معزز آنها در نزد مردم و دولت جایگاه ویژهای دارند تصریح کرد: شهید بهزاد اخساری یکی از سخت کوشترین سربازان گمنام نظام جمهوری اسلامی ایران و نمونه بارزی از فرهنگ ایثار و شهادت بودند و شبانه روز از تمامیت ارضی کشورمان بصورت گمنام حراست کردند تا به بالاترین درجه ارزشهای الهی یعنی شهادت دست یابند؛ شهدا نیز برگزیده خداوند متعال هستند و اگر امروز امنیتی داریم مرهون خون همین شهدایی است که با اخلاص در خدمت ایران اسلامی بودهاند.
شهید اسدالله بهزاد اخساری در حملات هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی در ارومیه، در حالیکه در منزل خود به همراه همسرش منیژه زارع و پسرش کمیل بهزاد اوخساری از سربازان گمنام امام زمان (عج) در حال استراحت بودند به فیض شهادت نایل آمدند.