به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی حداد معاون امنیتی سیاسی استاندار آذربایجان غربی با خانواده معظم شهید اسدالله بهزاد اوخساری از شهدای جنگ تحمیلی سوم در نقده دیدار و از ایثار و استقامت آنها تجلیل کرد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی در دیدار با خانواده معزز شهید اسدالله بهزاد اوخساری ضمن تقدیر از صبر و استقامت این خانواده، شهدا را سربازان سرور و سالار شهیدان دانست و افزود: شهدا با الگو گیری از سرور و سالار شهیدان تمام دارایی خود را بر طبق اخلاص گذاشته و برای حفظ تمامیت ارضی کشور از جان خویش گذشتند.

مهدی حداد با اشاره به اینکه شهدا و خانواده‌های معزز آنها در نزد مردم و دولت جایگاه ویژه‌ای دارند تصریح کرد: شهید بهزاد اخساری یکی از سخت کوش‌ترین سربازان گمنام نظام جمهوری اسلامی ایران و نمونه بارزی از فرهنگ ایثار و شهادت بودند و شبانه روز از تمامیت ارضی کشورمان بصورت گمنام حراست کردند تا به بالاترین درجه ارزش‌های الهی یعنی شهادت دست یابند؛ شهدا نیز برگزیده خداوند متعال هستند و اگر امروز امنیتی داریم مرهون خون همین شهدایی است که با اخلاص در خدمت ایران اسلامی بوده‌اند.

شهید اسدالله بهزاد اخساری در حملات هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی در ارومیه، در حالیکه در منزل خود به همراه همسرش منیژه زارع و پسرش کمیل بهزاد اوخساری از سربازان گمنام امام زمان (عج) در حال استراحت بودند به فیض شهادت نایل آمدند.