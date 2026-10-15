به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل سد گیوی شهرستان کوثر با ظرفیت ۷۶ میلیون مترمکعب از سال ۱۳۹۵ آبگیری شده و رونق کشاورزی را در جنوب استان اردبیل در پی داشته.

طرح خط انتقال پایاب این سد هم به اتمام رسیده و قرار است در ۲ سال آینده با پایان اجرای شبکه آبیاری، ۱۲ هزار هکتار از مزارع این منطقه تحت پوشش این پایاب قرار گیرد.

فرماندار کوثر پایان عملیات انتقال آب سد گیوی به اراضی پایاب و رسیدن مایه حیات به زمین‌های قابل کشت این منطقه را اعلام کرد.

شجاع اقبالی افزود: بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل در اجرای این طرح، ۲ رشته تونل به طول کلی یک هزار و ۳۹۱ متر و خط انتقال آب با لوله‌های فولادی به قطر یکهزار و ۶۰۰ و ۲ هزار میلیمتر و به طول ۷.۶ کیلومتر به کار رفته و اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

فرماندار کوثر ادامه داد: همچنین مراحل آزمایش، آب‌اندازی و تحویل آب در ابتدای شبکه آبیاری و زهکشی انجام شده و سامانه برای بهره‌برداری آماده است.

به گفته او، این پروژه، امکان انتقال سالانه هشت میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب، پنج میلیون مترمکعب برای صنعت و ۲۰ میلیون مترمکعب برای کشاورزی را فراهم می‌کند.