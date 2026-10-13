به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی امروز در جمع ادوار سازمان بسیج دانشجویی در حسینیه ارشاد تهران افزود: از سال‌های گذشته تلاش کرده‌ایم با شناسایی نیازهای مردم و طراحی برنامه‌های مختلف، بخشی از بار معیشتی خانوارها را کاهش دهیم.

وی با اشاره به نقش حمل‌ونقل عمومی در کاهش هزینه‌های زندگی شهروندان افزود: تقویت و توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌تواند هزینه رفت‌وآمد را کاهش دهد و در کنار آن، به کاهش ترافیک، آلودگی هوا و مصرف سوخت کمک کند.

شهردار تهران همچنین با اشاره به برنامه‌های حمایتی در حوزه تأمین کالاهای اساسی گفت: در این زمینه برنامه‌هایی برای عرضه اقلام مورد نیاز خانوارها با قیمت مناسب پیش‌بینی شده است از جمله اجرایی شدن طرح «تورم صفر» برای ۱۲ قلم کالای اساسی تا شهروندان بتوانند بخشی از نیازهای روزمره خود را با هزینه کمتری تأمین کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از این اقدامات با هدف حمایت مستقیم از معیشت مردم دنبال می‌شود، اضافه کرد: کاهش هزینه‌های خانوار و فراهم کردن امکان دسترسی مناسب به کالاهای ضروری، از جمله محورهایی است که در برنامه‌های شهرداری مورد توجه قرار گرفته است.

برنامه‌هایی برای اشتغال، سلامت، انرژی و آموزش

زاکانی در ادامه از پیگیری برنامه‌هایی در حوزه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی خبر داد و گفت: ایجاد زنجیره‌های تولید و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش توانمندی مردم دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های مرتبط با خانواده و فرزندآوری اظهار کرد: در این زمینه نیز اقداماتی برای حمایت از خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی در حال پیگیری است.

شهردار تهران همچنین به حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: مدیریت مصرف و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در بخش‌هایی مانند برق، گاز و سوخت، می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط اقتصادی مؤثر باشد. در این زمینه، همکاری میان دستگاه‌های مسئول و مدیریت شهری اهمیت زیادی دارد.

وی توسعه زیرساخت‌های آموزشی و توجه به مسائل اجتماعی را از دیگر محورهای مورد پیگیری برشمرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که خانواده‌ها با اطمینان بیشتری فرزندان خود را به نظام آموزشی بسپارند و در کنار آن، مسائل اجتماعی نیز با رویکردی دقیق و متناسب با نیازهای جامعه دنبال شود.

زاکانی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران افزود: در حوزه‌های مختلف، از جمله فعالیت‌های ایجابی و آموزشی، تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای مرتبط، اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.

ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای عبور از شرایط دشوار

شهردار تهران با تأکید بر اهمیت تاب‌آوری اقتصادی کشور گفت: مسئله اصلی این است که آیا کشور در شرایط فعلی امکان تأمین منابع مورد نیاز خود را دارد یا خیر. به اعتقاد من، با وجود دشواری‌های ناشی از شرایط جنگی و محدودیت‌های درآمدی، کشور برای اداره امور و تأمین منابع مورد نیاز خود با بن‌بست مواجه نیست.

وی با اشاره به منابع درآمدی دولت، از جمله مالیات و نفت، اظهار کرد: بر اساس آمار، عملکرد درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال به نصاب پیش‌بینی‌شده رسیده و در بخش نفت نیز عواملی مانند افزایش قیمت و فروش بخشی از منابع نفتی موجود ما در دریا ، در تأمین منابع دولت مؤثر بوده است. با این حال، برای ماه‌های آینده باید از ظرفیت‌های جدید اقتصادی استفاده کرد.

زاکانی با اشاره به ضرورت واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم، واگذاری سهام شرکت‌هایی است که مالکیت آن‌ها در اختیار دولت قرار دارد. اگر دولت در این زمینه اراده جدی داشته باشد و بخشی از دارایی‌های خود را به مردم واگذار کند، می‌تواند منابع قابل توجهی برای اداره کشور فراهم کند و هم‌زمان به وظیفه خود در کاهش تصدی‌گری اقتصادی عمل کند.

وی با یادآوری دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب درباره ضرورت کاهش بار دولت و واگذاری امور به مردم بیان کرد: رهبر شهید انقلاب معتقد بودند حد ورود دولت به مسائل تا جایی است که مردم امکان ورود به آن مسائل و حل آن را ندارند، بنابراین دولت باید به جای تصدی‌گری گسترده، زمینه حضور مردم در اقتصاد را فراهم کند. شرایط دشوار امروز می‌تواند فرصتی باشد تا دولت با بازنگری در نقش خود، مسیر مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی را هموار کند.

مولدسازی دارایی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های ارزی

شهردار تهران در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بانک مرکزی و دارایی‌های دولت گفت: مولدسازی دارایی‌ها، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و استفاده هدفمند از منابع ارزی و طلا، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در تأمین منابع مورد نیاز کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند تصمیم‌گیری و اجرای مؤثر است، خاطرنشان کرد: مسئله فقط شناسایی منابع نیست؛ بلکه باید اراده لازم برای به‌کارگیری آن‌ها وجود داشته باشد. ظرفیت‌های اقتصادی کشور قابل توجه است و با تصمیم‌های درست می‌توان از فشارهای موجود عبور کرد.

زاکانی همچنین با اشاره به ضرورت هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی اظهار کرد: منابع مالی و دارایی‌هایی که در اختیار مردم قرار دارد، در صورت فراهم شدن بستر مناسب می‌تواند به تقویت تولید، توسعه اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور کمک کند. اقتصاد باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم میدان‌دار اصلی فعالیت‌های اقتصادی باشند و دولت در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت قرار گیرد.

مسکن؛ یکی از محورهای مهم تقویت اقتصاد و کاهش فشار بر خانوارها

شهردار تهران با تأکید بر نقش مسکن در معیشت مردم گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات خانوارها، به‌ویژه در تهران، هزینه مسکن است. استفاده از ظرفیت زمین‌های در اختیار دولت و اجرای سیاست‌های مناسب در این حوزه می‌تواند هم به تأمین مسکن مردم کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی و رونق صنایع مرتبط را فراهم آورد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای واگذاری زمین و توسعه شهرک‌های جدید افزود: با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین، از جمله برنامه هفتم توسعه، می‌توان بخشی از مشکلات حوزه مسکن را برطرف کرد. این اقدامات علاوه بر کاهش فشار بر خانوارها، به فعال شدن بخش‌های مختلف اقتصاد نیز کمک می‌کند.

زاکانی ادامه داد: اگر ظرفیت‌های داخلی به‌درستی به کار گرفته شود، کشور می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، انرژی و تولید، منابع و فرصت‌های جدیدی برای رشد و توسعه ایجاد کند.

تأکید بر نقش مردم و جریان‌های دانشجویی در عبور از مشکلات

شهردار تهران با تأکید بر نقش مردم در حفظ اقتدار و پویایی کشور گفت: رضایتمندی مردم و حضور، حمایت و مشارکت آنان، از عوامل اساسی در افزایش تاب‌آوری جامعه است. هر اندازه مردم در میدان حضور فعال‌تری داشته باشند، ظرفیت کشور برای ایستادگی و عبور از مشکلات افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه جریان‌های دانشجویی و بسیج دانشجویی خاطرنشان کرد: فعالان این حوزه می‌توانند با روحیه فداکاری، تلاش، مسئولیت‌پذیری و حضور در میدان، افق‌های تازه‌ای پیش روی کشور باز کنند. شرط اثرگذاری نیز حفظ هویت بسیجی و تداوم روحیه خدمت، کوشش و مسئولیت‌پذیری است.

زاکانی در پایان با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های کشور برای عبور از شرایط دشوار قابل توجه است، گفت: نباید تصور کنیم که با بن‌بست مواجه هستیم. اگر در کنار حفظ روحیه مقاومت، راهکارهای جدید اقتصادی را جدی بگیریم و از ظرفیت مردم و منابع داخلی به‌درستی استفاده کنیم، می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم.