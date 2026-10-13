میان برنامه «در چنین روزی»، مجموعه «ایسان»، فیلم «شیفت عصر» و مجموعه «سفر به سوی تو»، خبر‌های کوتاه امروز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پخش «در چنین روزی» امشب از شبکه ورزش آغاز می‌شود و تا بیست و نهم مهر ادامه خواهد داشت.

این میان برنامه سفری در تاریخ ورزش ایران و جهان است.

مخاطبان شبکه تماشا؛ مجموعه «ایسان» را برای پخش از این شبکه انتخاب کردند.

این مجموعه در نظر سنجی شبکه تماشا با کسب ۴۲ درصد آرا در صدر قرار گرفت و مجموعه‌های «جونگ میونگ»، «پزشک دربار» و «آسا» در جایگاه دوم تا چهارم قرار گرفتند.

«ایسان»، از فردا ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

شبکه چهار، «شیفت عصر» را پنجشنبه، ساعت ۲۰:۳۰، پخش و جمعه ساعت ۹ تکرار می‌کند.

این فیلم محصول ۲۰۲۵ درباره یک نوبت کاری و زندگی سرشار از تلاش یک پرستار است.

در چین باستان دختری جوان ماموریت می‌یابد فردی را در یک قصر به قتل برساند.

این، داستان مجموعه «سفر به سوی تو» محصول ۲۰۲۳ است که به زودی از شبکه تهران پخش می‌شود.