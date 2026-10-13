نان کامل باید به عنوان تغذیه سالم و پیشگیرانه، با قیمت تمام شده پایین به جامعه معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، معاون اقتصادی استاندار در همایش «نان سالم، نان کامل» در دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: اصلاح زنجیره گندم تا نان اهمیت زیادی دارد و باید این زنجیره بدون فشار مضاعف بر مردم و تولیدکنندگان، تکمیل شود.

صفی‌خانی افزود: اجرای طرح پایلوت نان سالم در قزوین و بعد تضمین کیفیت و شفافیت تولید و قیمت‌گذاری آن، می‌توان بخشی از اهداف تغذیه با نان سالم را محقق کند.

وی بر درنظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی برای نانوایان در جهت پایش و ارزیابی تولید این محصول تاکید کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم گفت: گندم حاوی انواع ریزمغذی‌های موثر در حفظ سلامت انسان است و با تهیه نان سالم از گندم سالم، می‌توان به ارتقا سلامت جامعه امیدوار بود.

دکتر قافله‌باشی همچنین بر نقش دانشگاه در ترویج استفاده از نان سالم تاکید کرد.

بیش از ۸۰۰ نانوایی در شهرستان قزوین مشغول به فعالیت هستند.