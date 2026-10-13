امیر قطر با بیان اینکه در نوار غزه نسل کشی رخ داده است، پاسخگو کردن عاملان آن را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در مراسم افتتاح پنجاه‌وپنجمین دوره مجلس این کشور، با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت که قطر و کشور‌های منطقه با رویداد‌هایی استثنایی مواجه شده‌اند که بار دیگر استحکام نهاد‌های دولتی این کشور را نشان داده است.

طبق گزارش الجزیره، وی تاکید کرد که امنیت منطقه و جهان به یکدیگر پیوسته است و نمی‌توان بی‌ثباتی در هر نقطه‌ای از جهان را از تحولات سایر مناطق جدا دانست.

امیر قطر با اشاره به سیاست کشورش در قبال تحولات منطقه، تصریح کرد که دوحه بر دفاع قاطع از کشور پایبند بوده، اما از کشیده شدن به جنگ پرهیز کرده است.

وی افزود: پایبندی قطر به گفت‌و‌گو و راهکار‌های مسالمت‌آمیز به معنای سهل‌انگاری در دفاع از کشور نیست.

وی با اشاره به تلاش‌های قطر برای کاهش تنش در منطقه، اعلام کرد که این کشور در تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس و بازگشایی گذرگاه‌های آبی مشارکت داشته است.

امیر قطر همچنین بر ضرورت مذاکره برای دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای درگیری در منطقه تاکید کرد.

وی با اشاره به پیامد‌های اقتصادی تحولات منطقه نیز گفت که دولت قطر تصمیم گرفته است برای حفظ شتاب اقتصادی کشور، خدمات اساسی را کاهش ندهد و اولویت‌های توسعه‌ای را تغییر ندهد و طرح‌های توسعه میدان گازی شمال طبق برنامه‌های تعیین‌شده برای افزایش تولید گاز طبیعی مایع ادامه دارد.

وی با اشاره به جایگاه قطر در بازار جهانی گاز طبیعی مایع نیز گفت که این کشور حدود یک‌پنجم تجارت جهانی این محصول را تامین می‌کند و هرگونه تحول و اختلالی که قطر را تحت تأثیر قرار دهد، به‌سرعت در بازار‌های جهانی بازتاب می‌یابد.

تمیم بن حمد آل ثانی افزود که بسته شدن تنگه هرمز و خسارت‌های واردشده به تأسیسات انرژی، بخش مهمی از صادرات قطر را مختل کرده است.

امیر قطر در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت تداوم همکاری و هماهنگی میان کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد و گفت که تحولات اخیر، اهمیت استمرار این همکاری‌ها را بار دیگر آشکار ساخته است.

امیر قطر همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات منطقه و ادامه تلاش‌ها در این زمینه، آنچه را که در نوار غزه رخ داده است، نسل‌کشی توصیف کرد و خواستار پاسخگو کردن عاملان آن شد.

وی همچنین درباره حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به فلسطینی‌ها در کرانه باختری و تعرض‌های مکرر به مسجدالاقصی نیز هشدار داد.