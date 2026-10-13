دومین دوره لیگ شمشیربازی نونهالان شهرستان بافق با حضور ۲۴ ورزشکار در قالب ۶ تیم چهار نفره و با هدف ارتقای آمادگی رقابتی استعداد‌های این رشته، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس هیئت شمشیربازی بافق از آغاز دومین دوره لیگ شمشیربازی نونهالان این شهرستان با حضور اعضای هیئت، سرمربی تیم ملی شمشیربازی و جمعی از مسئولان شهرستان خبر داد.

آقابابایی با اشاره به حضور ۲۴ ورزشکار در این دوره از مسابقات گفت: شش تیم چهار نفره در رده سنی نونهالان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی هدف از برگزاری این لیگ را شبیه‌سازی شرایط مسابقات رسمی، افزایش تجربه رقابتی ورزشکاران و آماده‌سازی آنان برای حضور در رقابت‌های استانی، کشوری و ملی عنوان کرد.

رئیس هیئت شمشیربازی بافق افزود: این رقابت‌ها در مدت چهار هفته و در دو رده سنی ۹ تا ۱۱ سال و ۱۱ تا ۱۳ سال برگزار می‌شود.

در پایان مراسم آغاز این دوره از مسابقات نیز از مدال‌آوران رشته شمشیربازی شهرستان بافق تجلیل شد.