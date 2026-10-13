



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب لارستان با حضور دادستان مرکز استان فارس و جمعی از معاونین دادگستری و مسئولان محلی برگزار شد؛ در این مراسم ضمن معرفی دادستان جدید، بر محوریت مردم در توسعه عدالت تأکید شد.

کامران میرحاجی در این مراسم گفت: تحقق عدالت و سلامت پایدار در جامعه اسلامی، امری صرفاً اداری نیست و بدون مشارکت، نظارت و حضور مستقیم آحاد جامعه میسر نخواهد شد.

وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدنی و مردمی افزود: ورود دستگاه قضا به تقویت شورا‌های حل اختلاف، استفاده از ظرفیت ریش‌سفیدان، معتمدین، متنفذین و داوران، مؤید آن است که مدیریت جامعه و رفع اختلافات نیازمند عزم همگانی است.

دادستان مرکز استان فارس تصریح کرد: لارستان کهن از دیرباز خاستگاه علما و فضلای بنام بوده و جایگاه معنوی این شخصیت‌ها به گونه‌ای است که نام و اعتبار آنان به تنهایی گره‌گشای بسیاری از منازعات است؛ از این رو پرونده‌های قضایی باید به موارد غیرقابل حل از طریق صلح و سازش محدود شود.

میرحاجی بیان کرد: دادستان لارستان از سال ۱۳۹۵ در جایگاه‌های مختلف قضایی در شهرستان منشأ خدمات فراوانی بوده و در حادثه تلخ حمله هوایی به دادگستری نیز به درجه جانبازی نائل آمد بنابراین با توجه به تجارب گران‌بهای وی، مقرر شد از توان قضایی دادستان سابق لارستان در دادگاه کیفری یک استان فارس استفاده شود.

وی همچنین پیرامون انتصاب دادستان جدید تصریح کرد: پس از بررسی گزینه‌های متعدد، قاضی عارف انصاری که پیش از این دادستان شهرستان فراشبند بوده و سابقه اجرایی توأم با نیروی جوانی و در عین حال از تجربه خپبی برخوردار است؛ به عنوان دادستان جدید شهرستان لارستان معرفی می‌شود.

دادستان مرکز استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن گرامیداشت یاد شهدای حمله‌هوایی دشمن به دادگستری لارستان و شهدای ادوار مختلف از خیرین بزرگواری که مدرسه‌ای را به صورت موقت در اختیار مجموعه دادگستری قرار دادند تا خدمت‌رسانی قضایی به مردم متوقف نشود، صمیمانه قدردانی کرد و در پاسخ به مطالبه مردم و مسئولین شهرستان درباره ساختمان آسیب‌دیده دادگستری گفت: پیگیری این موضوع در دستور کار قرار دارد.

میرحاجی با تبیین شرایط حساس کشور و اهمیت اتکا به اصل ولایت فقیه در برابر تحرکات فرهنگی دشمنان خاطرنشان کرد: پیوند عمیق مردم با نظام اسلامی و پایبندی عملی آحاد جامعه و مدیران به ارکان مردم‌سالاری دینی، ضامن عبور از تنگنا‌ها و استمرار عزت کشور خواهد بود.

در پایان این آیین از تلاش‌های قاضی سعید رهسپار در دوران تصدی دادستانی لارستان تقدیر و قاضی عارف انصاری به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لارستان معرفی شد.