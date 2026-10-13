مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان از پایان موفقیت آمیز عملیات تعوض دیافراگم CT۲۰۰۰/۱ مربوط به ترانسفورماتور T۹ پست نیروگاه مسجدسلیمان و بازگشت تجهیز به مدار بهره برداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین قلی پور گفت: این CT به دلیل فرسودگی و طول عمر بهره برداری دچار نشتی شده بود که با شناسایی به موقع عیب و برنامه ریزی واحد‌های و فنی و بهره برداری، عملیات تعویض دیافراگم آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد. وی افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از تشدید نقص، پیشگیری از خسارت‌های احتمالی، کاهش ریسک خروج ترانسفورماتور T۹ از مدار و حفظ پایداری تولید و انتقال انرژی اجرا شد.

قلی پور ادامه داد: پس از تعویض دیافراگم، رفع کامل نشتی و انجام کنترل‌های فنی لازم، تجهیز با موفقیت برقرار و وارد مدار بهره برداری شد. مدیرعامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان عنوان کرد: اجرای به موقع این عملیات، نمونه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و تخصصی مجموعه برای افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، جلوگیری از خاموشی ناخواسته و تداوم تولید پایدار برق است.