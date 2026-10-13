به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام، با بررسی الگو‌های پیش‌یابی گفت: برای امروز در برخی نواحی شمالی استان، رگبار‌های غالباً پراکنده و نقطه‌ای به همراه رعد و برق رخ می‌دهد.

وی افزود: حجم بارش‌ها و گستردگی آنها چندان چشمگیر و قابل ملاحظه نیست، اما می‌تواند به شکل نقطه‌ای منجر به ایجاد آب‌گرفتگی‌هایی شود.

احمدی‌نژاد درباره روز‌های آینده تصریح کرد: برای فردا تا اوایل هفته آینده، بارندگی مؤثری انتظار نمی‌رود و جو استان پایدار است.

این کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دما گفت: دمای هوا طی فردا حدود ۱ تا ۲ درجه افزایش می‌یابد و تا اوایل هفته آینده، دمای استان حدود ۱ تا ۲ درجه فراتر از حد معمول خود خواهد بود.