به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، آیین افتتاح رسمی دبستان ۶ کلاسه «امید تجارت» روستای برج زنگانلو شهرستان مانه، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از اولیاء و دانش‌آموزان برگزار شد.

این فضای آموزشی با مشارکت بانک تجارت کشور به‌عنوان خیر مدرسه‌ساز و با همکاری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان شمالی احداث شده و با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال، فصل تازه‌ای از توسعه زیرساخت‌های آموزشی در روستای برج زنگانلو را رقم زده است. این دبستان در سال تحصیلی جاری میزبان ۲۷ دانش‌آموز خواهد بود.

فلاح، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی، گفت: این دبستان با زیربنای آموزشی ۳۲۰ مترمربع، سرویس‌های بهداشتی به مساحت ۲۷ مترمربع، ۱۶۰ متر طول دیوارکشی و یک‌هزار و ۲۴۰ مترمربع محوطه‌سازی احداث شده است.

وی افزود: توسعه فضا‌های آموزشی استاندارد، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، از الزامات تحقق عدالت آموزشی است و مشارکت نهاد‌های اقتصادی در مدرسه‌سازی می‌تواند زمینه دسترسی عادلانه‌تر دانش‌آموزان به محیطی مناسب برای یادگیری و رشد را فراهم کند.

بازخانه، مدیر امور شعب بانک تجارت استان خراسان شمالی، نیز با اشاره به نقش این بانک در توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: افتتاح دبستان امید تجارت در روستای برج زنگانلو، چهارمین پروژه بانک تجارت در استان خراسان شمالی است که به مرحله بهره‌برداری می‌رسد. این اقدام در امتداد مسئولیت اجتماعی بانک و با هدف مشارکت در توسعه فضا‌های آموزشی و فراهم‌کردن شرایط بهتر تحصیل برای دانش‌آموزان انجام شده است.

در ادامه این آیین، مسئولان حاضر با بازدید از کلاس‌های درس دبستان امید تجارت، از نزدیک در جریان وضعیت فضای آموزشی و شرایط تحصیل دانش‌آموزان قرار گرفتند. همچنین به مناسبت آغاز سال تحصیلی، هدایایی از سوی بانک تجارت استان به دانش‌آموزان این دبستان اهدا شد.