مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری از ساده‌تر شدن فرایند ثبت شرکت با هوشمندسازی در سامانه جدید خبر داد و گفت: سند الکترونیک شخص حقوقی به عنوان شناسنامه هویت دیجیتال طراحی شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پریسا نجفی در نشست خبری اظهار داشت: در سامانه جدید ثبت شرکت‌ها، فرایند ثبت شرکت با هوشمندسازی، ساده‌تر شده است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری افزود: سند الکترونیک شخص حقوقی را به عنوان شناسنامه هویت دیجیتال طراحی کرده‌ایم. بر اساس آن، بانک‌های اطلاعاتی شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های قدیمی‌تر به‌روز می‌شوند.

نجفی تصریح کرد: در این فرایند به‌روزرسانی، با ۱۳۵ دستگاه در لحظه در ارتباط هستیم.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اظهار داشت: ما تلاش کردیم از ثبت شرکت‌های صوری "پیشگیری هوشمندانه" داشته باشیم.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری از لغو شناسه ملی بالای ۸۰۰ هزار شخص حقوقی خبر داد و تأکید کرد: با احراز هویت هوشمند و ایجاد بانک جامع سهامداران، از ثبت شرکت‌های صوری پیشگیری می‌کنیم.

نجفی، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اظهار داشت: ما تلاش کردیم از ثبت شرکت‌های صوری "پیشگیری هوشمندانه" داشته باشیم.

نجفی گفت: احراز هویت‌ها بر اساس کنترل دقیق و هوشمند با پایگاه‌های اطلاعاتی کشور باشد. افرادی به عنوان هیئت مدیره معرفی می‌شوند، با ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی، نشانی‌ها با شرکت ملی پست که شماره همراه‌ها کنترل می‌شوند.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تاکید کرد: لایه‌های مختلفی از سهام‌داران در سال‌های گذشته برای شرکت‌ها ایجاد شده است. در حال ایجاد بانک جامع سهامداران هستیم تا از شرکت‌های صوری هم جلوگیری کنیم.

نجفی افزود: موارد بسیار زیادی داریم که اشخاص نمی‌دانستند جزو هیئت مدیره شرکت هستند. با ایجاد رمز یکبار مصرف، با معرفی فرد به عنوان هیئت مدیره، برای شماره همراه فرد، رمز پیامک می‌شود تا در سامانه بارگذاری کند.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری گفت: بالای ۸۰۰ هزار شخص حقوقی را شناسه ملی شان را لغو کردیم. تعداد بسیاری بازنگشتند، چون مشخص بود صوری هستند.