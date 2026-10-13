به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، وضعیت جوی استان در روز‌های آتی نسبتاً پایدار خواهد بود، اما امروز و فردا، با گذر امواج تراز میانی جو، احتمال بروز ناپایداری‌های جوی در ساعات بعد از ظهر وجود دارد.

در برخی مناطق استان، احتمال وقوع رگبار همراه با بروز رعد و برق و وزش باد‌های لحظه‌ای شدید پیش‌بینی شده است.

با توجه به هشدار سطح زرد، از شهروندان خواسته شده هنگام بارندگی، به دلیل احتمال لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی، اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند.