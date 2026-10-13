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یک خیر سلامت در کاشمر یک میلیارد ریال برای مشارکت در تأمین هزینههای نصب و راهاندازی دومین دستگاه سیتیاسکن کاشمر اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل مجمع خیران سلامت کاشمر گفت: آقای سید ابوالفضل حسینینژاد، خیر نیکاندیش سلامت، یک میلیارد ریال برای راهاندازی دومین دستگاه سیتیاسکن کاشمر اهدا کرد.
دکتر امیدرضا میرجردوی افزود: مشارکت خیران در تأمین تجهیزات پزشکی، نقش مهمی در تقویت زیرساختهای درمانی و افزایش توان تشخیصی مراکز سلامت دارد.
وی ادامه داد: راهاندازی دومین دستگاه سیتیاسکن کاشمر میتواند ظرفیت خدمات تصویربرداری پزشکی را افزایش دهد و به کاهش مشکلات ناشی از محدودیت تجهیزات تشخیصی کمک کند.
وی با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه و مشارکت دیگر خیران منطقه تأکید کرد: همراهی مردم و خیران در تأمین تجهیزات پزشکی، زمینهساز بهبود خدمات درمانی و تسهیل دسترسی بیماران به امکانات تخصصی است.