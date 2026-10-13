١٤ هزار و ٣٠٠ کیلوگرم انواع اقلام غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در شهرستان بوکان کشف و ضبط و از چرخه عرضه خارج شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در جریان بازرسی‌ها و نظارت‌های مستمر بازرسین سلامت محیط بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، ١٤ هزار و ٣٠٠ کیلوگرم (١٤ تُن و ٣٠٠ کیلوگرم) انواع اقلام غذایی و بهداشتی غیرمجاز اعم از نوشیدنی، تنقلات، نبات، کیک، بستنی، آبلیمو، و انواع شوینده و ... در شهرستان بوکان کشف و ضبط و از چرخه عرضه خارج شد.

دکتر سیاوش محمدزاده، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان، با اشاره به تداوم و گستردگی برنامه‌های نظارتی حوزه سلامت محیط اظهار داشت: حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان از اولویت‌های مهم شبکه بهداشت و درمان است و بازرسان سلامت محیط به‌صورت مستمر و هدفمند بر وضعیت بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی نظارت می‌کنند.

محمدزاده افزود: اقلام کشف‌شده شامل انواع مختلفی از مواد غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی بوده که به دلیل تاریخ مصرف گذشته و یا نداشتن مشخصات و الزامات بهداشتی لازم، غیرمجاز تشخیص داده شده و در راستای پیشگیری از عرضه و مصرف آنها، ضبط و از چرخه توزیع خارج شدند.

وی اضافه کرد: این چهارمین محموله مواد غذایی غیرمجاز کشف شده در چند ماه اخیر است؛ که در مجموع از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۵۰ تُن اقلام غیرمجاز در این شهرستان ضبط و با رعایت الزامات زیست محیطی، معدوم شده‌اند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان بوکان با تأکید بر اینکه نظارت‌های بهداشتی به‌صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه دارد، تصریح کرد: کارشناسان سلامت محیط در جریان بازرسی‌ها، علاوه بر بررسی مشخصاتی از جمله پروانه ساخت، تاریخ مصرف و دیگر مشخصات بهداشتی محصولات، شرایط نگهداری و عرضه مواد غذایی و رعایت ضوابط بهداشتی توسط متصدیان را نیز مورد ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

دکتر محمدزاده با قدردانی از تلاش کارشناسان و بازرسان حوزه سلامت محیط، خاطرنشان کرد: صیانت از سلامت مردم نیازمند نظارت مستمر و همچنین مشارکت و همراهی شهروندان با ارتقاء آگاهی در جهت خرید محصولات مورد نیاز خود، همچنین گزارش موارد احتمالی غیربهداشتی بودن محصولات است که می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی سریع‌تر تخلفات و جلوگیری از عرضه مواد غذایی غیرمجاز داشته باشد.