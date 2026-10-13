شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه با هدف ارتقای سلامت کودکان، اجرای برنامه مکمل‌یاری مگادوز ویتامین A را برای کودکان ۲ تا ۵ سال در مناطق روستایی و چندین نقطه شهری آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه که هر ۶ ماه یک‌بار توسط مراقبین سلامت و بهورزان در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت اجرا می‌شود، در حال حاضر حدود ۵۰۰ کودک را در سطح شهرستان تحت پوشش قرار داده است.

این طرح در مناطق روستایی و همچنین شهرک آل یاسین، مسجد سی، تختی و منطقه پشت راه‌آهن به صورت رایگان در حال اجراست. شایان ذکر است که ویتامین A یکی از ریزمغذی‌های ضروری برای رشد، تکامل مناسب و تقویت سیستم ایمنی بدن کودکان است که تأمین کافی آن نقش موثری در حفظ سلامت آنان دارد.

از خانواده‌های ساکن در مناطق مذکور که دارای کودک ۲۴ تا ۵۹ ماهه هستند، درخواست می‌شود جهت دریافت رایگان مکمل ویتامین A و بررسی وضعیت سلامت فرزندان خود، به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت، پایگاه سلامت یا خانه بهداشت مراجعه کنند.