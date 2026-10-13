به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان صمت استان گفت: تاکنون در استان صدور ۶۶۷ پروانـه بهـره بـرداری صنعتـی زمینـه اشتغال بیـش از ۱۶ هـزار نفـر را فراهـم کرده اسـت.

مهدی پارسا افزود: سرما یه گذاری انجام شده در بخش صنعت و صنایع معدنی خراسان جنوبی ۴۷ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان است.

وی گفت: رتبه دوم کشور با تولید سالانه ۳۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک، رتبه چهارم با تولید بیش از ۴۰ هزار تن انواع لاستیک خودرو از برتری‌های حوزه صنعت استان در کشور است.

رئیس سازمان صمت استان افزود: انـواع لاستیک، سـیمان خاکسـتری، شمش طلا، کنسانتره مس، آهن اسفنجی، کاشـی دیـواری، کاشـی سـرامیک کـف، لولـه و اتصـالات پلـی اتیلن، بسـته بندی خشـکبار، حبوبـات و زعفران، کنسـانتره زغالسـنگ، ماسـه سیلیسـی، شـمش منیزیم، اکسـید منیزیم، چینـی بهداشـتی، سـنگ‌های تزئینی، کنسـانتره میـوه، خدمـات چـاپ وبسـته بنـدی، پودرهـای میکرونیـزه معدنی، صنایع شوینده و پاک کننده، صنایع سنگ، نساجی، عایق‌های رطوبتی، تولید کک از زغال از جمله عمده محصولات تولیدی بخش صنعت در استان است.