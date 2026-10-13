به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هم‌زمان با ۲۰ مهرماه، «روز مدیریت پرستاری در بحران و بلایا» و در راستای دستورالعمل ابلاغی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، طرح سراسری «پرستار، سفیر سلامت» با هدف توانمندسازی نسل جوان در زمینه خودامدادی و دگرآمدادی با هماهنگی مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل در سطح بیمارستان‌های تابعه به مرحله اجرا درآمد.

در این برنامه بین‌بخشی که با مشارکت فعال کادر پرستاری و همکاری ادارات آموزش و پرورش و اورژانس پیش‌بیمارستانی آغاز شد، تیم‌های آموزشی متشکل از سوپروایزران آموزشی، آموزش سلامت و رابطین بیمارستانی با استقرار در دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه، آموزش عملی و استاندارد «احیای قلبی‌ریوی پایه (BLS)» را به دانش‌آموزان و معلمان ارائه دادند.

در جریان این کارگاه‌های میدانی، دانش‌آموزان ضمن آشنایی با زنجیره بقا و اصول مواجهه با ایست قلبی و شرایط اضطراری، مهارت‌های ماساژ قلبی و مدیریت صحنه بحران را به‌صورت عملی بر روی مولاژ‌های آموزشی تمرین کردند تا گامی مؤثر در جهت ارتقای تاب‌آوری جامعه در حوادث و بلایا برداشته شود.