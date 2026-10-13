آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با حضور مسئولان دولتی و با هدف تجلیل از ۴۷ واحد تولیدی و صنعتی برگزیده، امروز (۲۱ مهر ۱۴۰۵) در سالن اجلاس سران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم رئیس سازمان ملی استاندارد، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استانداران فارس و قزوین، رئیس سازمان محیط زیست و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دارند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مراسم با بیان اینکه استاندارد‌های صنعت خودرو اجرا نمی‌شود، گفت: در تصادفات، مواردی از رعایت نشدن الزامات ایمنی خودرو، از جمله باز نشدن کیسه هوا، مشاهده می‌شود.

ظفرقندی بر ضرورت به‌روزرسانی مستمر استاندارد‌ها در صنایع مختلف و انطباق آنها با معیار‌های جهانی تأکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت اولویت دادن به سلامت مردم در سازمان ملی استاندارد، خواستار نظارت جدی بر اجرای استاندارد‌ها شد.



تجلیل از ۴۷ واحد تولیدی و صنعتی برگزیده

در این مراسم از ۴۷ واحد تولیدی و صنعتی برگزیده در حوزه‌های صنایع غذایی، صنعت ساختمان، صنایع شیمیایی، سیمان، نساجی و چرم، برق و الکترونیک و مهندسی پزشکی تجلیل می‌شود.