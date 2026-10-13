نماینده پاکستان در سازمان ملل با ابراز نگرانی از استقرار تسلیحات هسته‌ای هند در دریا و افزایش آمادگی موشکی این کشور برای پرتاب، دکترین نظامی دهلی نو را تهدیدی برای ثبات راهبردی جنوب آسیا توصیف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «رادیو پاکستان»؛ «هشام احمد» رایزن نمایندگی پاکستان در ژنو، این اظهارات را در پاسخ به سخنان نماینده هند در کمیته اول هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرد.

او با اشاره به توسعه سامانه‌های موشکی فراصوت و استفاده از موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک‌های متعارف و هسته‌ای در درگیری ها، گفت: این اقدامات خطر محاسبات اشتباه و تشدید تنش میان دو کشور هسته‌ای را افزایش می‌دهد.

احمد با اشاره به درگیری‌های ماه مه سال گذشته، تاکید کرد: آغاز جنگ لزوما به معنای توانایی کنترل دامنه و پایان آن نیست و تصور امکان حمله به کشور هسته‌ای همسایه بدون پیامد‌های جدی، اشتباه است.

او در ادامه هند را به استفاده ابزاری از موضوع تروریسم برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای و توجیه اقدامات نظامی متهم کرد و گفت: پاکستان نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر را در حملات تروریستی از دست داده است.

نماینده پاکستان در سازمان ملل همچنین مدعی شدف هند تاکنون هیچ یک از حملات علیه غیرنظامیان پاکستانی را محکوم نکرده و از گروه‌های نیابتی حمایت می‌کند.

رایزن نمایندگی پاکستان در ژنو با اشاره به مسئله جامو و کشمیر، این منطقه را سرزمینی مورد مناقشه با جایگاه بین‌المللی توصیف کرد و ادعای هند درباره تعلق کامل این منطقه به خود را رد کرد.

او همچنین خواستار توجه جامعه بین‌المللی به گزارش‌های مربوط به سرقت و فروش غیرقانونی مواد هسته‌ای و رادیواکتیو در هند شد و این موضوع را در چارچوب نگرانی‌های مربوط به اشاعه مواد هسته‌ای مطرح کرد.

هشام احمد در پایان تاکید کرد: پاکستان به دنبال رقابت تسلیحاتی یا درگیری نیست، اما در برابر فشار تسلیم نخواهد شد و اجازه نمی‌دهد از شرایط ناشی از وجود تسلیحات هسته‌ای در منطقه برای فراهم کردن زمینه جنگ استفاده شود.