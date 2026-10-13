برای مقابله با پدیده ال نینو حجم و شدت بارندگی، وضعیت شیب زمین، جنس خاک، لایروبی کانال‌ها و احداث سازه‌های هدایت آب، همگی عوامل تعیین‌کننده‌ای هستند که در جلسات تخصصی با حضور فرمانداران، شهرداران، اداره آبفا و معاونت عمرانی استانداری به‌طور دقیق بررسی و رصد می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیش‌دستانه در برابر پدیده‌های جوی، از تغییر رویکرد مدیریت بحران استان از مقابله به پیشگیری خبر داد.

سید محمدرضا موالی‌زاده بیان کرد: برای مقابله با پدیده ال نینو حجم و شدت بارندگی، وضعیت شیب زمین، جنس خاک، لایروبی کانال‌ها و احداث سازه‌های هدایت آب، همگی عوامل تعیین‌کننده‌ای هستند که در جلسات تخصصی با حضور فرمانداران، شهرداران، اداره آبفا و معاونت عمرانی استانداری به‌طور دقیق بررسی و رصد می‌شوند.

وی با اشاره به شرایط خاص (عارضه نگاری) توپوگرافی مرکز استان افزود: اهواز به دلیل شیب بسیار کم همواره در بارندگی‌های شدید با چالش تجمع آب مواجه بوده است؛ بنابراین امسال تصمیم بر این شد که پیش از وقوع هرگونه حادثه‌ای، اقدامات لازم با جدیت دنبال شود تا غافلگیر نشویم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: نقش دستگاه‌های معین و استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و بخش‌های مختلف، به‌ویژه در تامین ماشین‌آلات و مصالح مورد نیاز برای استحکام‌بخشی به دیواره‌ها و بازه‌های فرسایشی، بسیار حائز اهمیت است و ما این تعاملات را با قدرت دنبال می‌کنیم.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت امنیتی و آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی دشمن خاطرنشان کرد: ما در کنار تمامی اقدامات عمرانی، برای سخت‌ترین شرایط آمادگی داریم، نیرو‌های مسلح ما در مرز‌ها با اقتدار ایستاده‌اند و با توجه به روحیه مقاومت ملت ایران و مردم قهرمان خوزستان، به دشمن اجازه کوچک‌ترین تعرضی را نخواهیم داد.

موالی‌زاده تاکید کرد: از همه مدیران انتظار دارم با تصور سخت‌ترین شرایط، با چابکی و ایستادگی تلاش کنند تا امسال رکورد تازه‌ای از هماهنگی، همدلی و سرعت عمل بین‌بخشی در استان خوزستان به ثبت برسد.

وی افزود: باید تا پایان کامل فرآیند‌های پیشگیری پای کار بمانیم تا شاهد رفاه و آسایش مردم در تردد‌ها و فعالیت‌های روزمره باشیم.

ال‌نینو یک الگوی اقلیمی در اقیانوس آرام است که با افزایش دمای آب‌های اقیانوسی همراه می‌شود و می‌تواند الگو‌های آب‌وهوایی را در مناطق مختلف جهان، به‌ویژه مناطق ساحلی و بخش‌های گسترده‌ای از کره زمین، تحت تاثیر قرار دهد.

در مقابل، لانینا مرحله مخالف این چرخه اقلیمی است که معمولا با کاهش دمای جهانی همراه می‌شود.

دوره‌های میان ال‌نینو و لانینا نیز به‌عنوان مرحله خنثی شناخته می‌شوند که در آن الگو‌های معمول‌تر و طبیعی‌تر آب‌وهوا غالب هستند