به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر بهره برداری سد مخزنی جره گفت: در راستای حفظ آمادگی و ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات هیدرومکانیک، عملیات تعمیر و اصلاح نشیمنگاه سرووموتور دریچه تخلیه‌کننده تحتانی سد انجام شد.

محمود صمیمیان گفت: با توجه به اهمیت عملکرد صحیح سرووموتور در فرآیند کنترل و بهره‌برداری از دریچه تخلیه‌کننده تحتانی، پس از شناسایی نقص در محل نشیمنگاه، اقدامات لازم جهت رفع عیب، اصلاح وضعیت استقرار و بازگرداندن تجهیز به شرایط مناسب بهره‌برداری در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این اقدام با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیز، جلوگیری از تشدید خرابی و حفظ آمادگی دریچه تخلیه‌کننده تحتانی انجام شده و پس از اتمام عملیات، وضعیت مجموعه مورد بررسی و کنترل قرار گرفت.

مدیر بهره برداری سد مخزنی جره تصریح کرد: تداوم پایش و انجام به‌موقع عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات هیدرومکانیک، نقش مؤثری در حفظ آمادگی تأسیسات و پایداری بهره‌برداری از سد دارد.

سروو موتور از مجموعه‌ای از اجزای الکترونیکی و مکانیکی تشکیل شده است که عملکرد هماهنگ آنها، کنترل دقیق موقعیت، سرعت و گشتاور را امکان‌پذیر می‌کند.

سد مخزنی جره در ۳۵ کیلومتری شمال شرقی رامهرمز و ۱۹ کیلومتری باغ‌ملک احداث شده‌است.