معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، از آغاز توزیع پنج هزار و ۳۰۰ دز واکسن رایگان آنفلوآنزا در استان خبر داد و گفت: گروه‌های پرخطر در اولویت دریافت قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی نیکونهاد» معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، در این باره گفت: در مرحله نخست، پنج هزار و ۳۰۰ دز واکسن آنفلوآنزا به استان اختصاص یافته و در اختیار شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها قرار گرفته است.

وی با اشاره به گروه‌های پرخطر تصریح کرد: جانبازان، زنان باردار، کارکنان بهداشت و درمان، نیرو‌های انتظامی و سایر افرادی که بیشتر در معرض ابتلا هستند، در اولویت دریافت واکسن قرار دارند.

نیکونهاد درباره مراحل بعدی تأمین واکسن افزود: محموله‌های بعدی بر اساس میزان تخصیص کشوری و سهم استان اختصاص خواهد یافت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به وضعیت بیماری در استان گفت: با وجود افزایش موارد سرماخوردگی و آنفلوآنزا، هنوز به اوج موج بیماری نرسیده‌ایم و میزان بستری ناشی از آنفلوآنزا کمتر از میانگین کشوری است. موارد مثبت کووید-۱۹ نیز کمتر از یک درصد گزارش شده است.

وی با هشدار درباره احتمال طغیان آنفلوآنزا در ماه‌های آبان، بهمن و اردیبهشت، بر ضرورت واکسیناسیون گروه‌های پرخطر و رعایت توصیه‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

نیکونهاد در پایان، شست‌وشوی مکرر دست‌ها، استفاده از ماسک در فضا‌های بسته و شلوغ، رعایت فاصله از افراد بیمار و تأمین تهویه مناسب را از راهکار‌های پیشگیری برشمرد و از افراد دارای علائم خواست در خانه بمانند.