رئیس اداره دامپزشکی کیش با اشاره به نظارت‌های بهداشتی بر مراحل تولید، حمل‌ونقل و عرضه فرآورده‌های خام دامی در کیش، بر ضرورت خرید محصولات پروتئینی از مراکز مجاز، رعایت اصول بهداشتی و حفظ زنجیره سرد در نگهداری محصولات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر علی سیفی، با اشاره به نظارت بر زنجیره تأمین فرآورده‌های خام دامی افزود: محصولات از مراکز مجاز تأمین و براساس ضوابط و استاندارد‌های بهداشتی توزیع می‌شوند.

او با بیان اینکه نظارت از مزرعه تا سفره یکی از مأموریت‌های اصلی دامپزشکی در تأمین امنیت غذایی است، افزود: نظارت بر سلامت فرآورده‌های دامی در تمامی مراحل زنجیره تأمین، به‌ویژه هنگام عرضه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دکتر سیفی با اشاره به تشدید نظارت‌های بهداشتی در مقاطع خاص سال مانند عید سعید قربان، ماه رمضان، ماه محرم و نوروز گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای فرآورده‌های خام دامی، نظارت‌های دامپزشکی با شدت و حساسیت بیشتری انجام می‌شود.

او افزود: هدف از نظارت‌ها، اطمینان از رعایت ضوابط بهداشتی، کنترل سلامت محصولات و پیشگیری از عرضه فرآورده‌های غیرمجاز است تا از سلامت مصرف‌کنندگان صیانت و امنیت غذایی در سطح کیش تأمین شود.

رئیس اداره دامپزشکی کیش به ساکنان کیش و فعالان حوزه غذا و گردشگری توصیه کرد فرآورده‌های پروتئینی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه کنند و افزود: با توجه به شرایط اقلیمی کیش، استفاده از فرآورده‌های منجمد دارای مجوز بهداشتی و حفظ زنجیره سرد، نقش مهمی در نگهداری ایمن این محصولات دارد.

سیفی در تشریح دیگر مأموریت‌های دامپزشکی در حوزه سلامت عمومی افزود: نقش دامپزشکی فراتر از مراقبت از حیوانات خانگی و دام‌های مزرعه است. پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان، از جمله هاری و کنترل بیماری‌های دامی نظیر تب برفکی، از اقدامات مهم در راستای صیانت از سلامت جامعه و حمایت از تولید و اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

او با اشاره به راه‌های ارتباطی با اداره دامپزشکی کیش گفت: ساکنان کیش با مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا داشتن شکایت درباره عرضه فرآورده‌های خام دامی، می‌توانند با استفاده از اطلاعات تماس درج‌شده در اطلاعیه‌های نصب‌شده در فروشگاه‌های عرضه گوشت و محصولات پروتئینی، موضوع را به اداره دامپزشکی گزارش دهند.

سیفی افزود: امکان ثبت و پیگیری گزارش‌ها از سامانه بازرسی ۱۲۴ و تماس با شماره تلفن ۴۴۴۲۱۹۵۸ فراهم است.

او بر اهمیت مشارکت ساکنان در گزارش تخلفات و همکاری با نهاد‌های نظارتی برای حفظ سلامت عمومی و ارتقای بهداشت مواد غذایی تأکید کرد.