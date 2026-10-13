مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، با ارائه آماری جامع از وضعیت آموزشی استان، از ثبت‌نام ۲۳۹ هزار و ۶۳۵ دانش‌آموز در سطح استان خبر داد.

تاکید بر عدالت، کیفیت و هویت در مدارس استان قزوین

تاکید بر عدالت، کیفیت و هویت در مدارس استان قزوین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مهرداد یحیایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: در حال حاضر استان دارای ۱،۴۴۷ مدرسه دولتی و ۳۱۳ مدرسه غیردولتی است. وی همچنین افزود که این مراکز آموزشی شامل ۸،۱۱۹ کلاس درس دولتی و ۲،۰۵۶ کلاس درس غیردولتی می‌باشند.

وی با اشاره به کاهش نسبی تعداد دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته، خاطرنشان کرد: در سال جاری، شاهد کاهش ۳،۳۹۵ نفری در تعداد دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته هستیم که این تغییر در حالی رخ می‌دهد که ما از ۱۷،۴۶۵ همکار فرهنگی و متخصص در سطح استان بهره می‌بریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در پاسخ به پرسش‌ها درباره علت این کاهش آماری، احتمال جابه‌جایی دانش‌آموزان به دلیل تغییر محل سکونت خانواده‌ها را مطرح کرد.

یحیایی در ادامه با تبیین اولویت‌های سال تحصیلی پیش رو، بر سه رکن اصلی «عدالت»، «کیفیت» و «هویت» تأکید کرد و گفت: این سه مولفه، روح حاکم بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و میثاق ملی ماست. هدف ما در حوزه عدالت آموزشی، توزیع عادلانه امکانات و منابع آموزشی، به‌ویژه در مدارس روستایی و مناطق محروم است تا تمامی دانش‌آموزان از فرصت‌های یکسان برخوردار شوند.

وی همچنین به توزیع نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: توزیع عادلانه نیروی انسانی، از جمله تلاش‌های ما برای ارتقای سطح آموزش در تمامی مناطق استان است که حضور همکاران جوان در مدارس روستایی، گامی مهم در جهت تحقق عدالت آموزشی محسوب می‌شود.

تحقق نهضت مدرسه سازی و توسعه محیط‌های یادگیری متنوع

مدیرکل آموزش و پرورش استان، با اشاره به همسویی برنامه‌های استانی با سیاست‌های دولت جدید، بر ضرورت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و تمرکز بر کیفیت بخشیدن به فرآیند یادگیری تاکید کرد.

یحیایی در ادامه تبیین برنامه‌های خود، ضمن یادآوری اولویت‌های دولت در حوزه آموزش، از برنامه‌های استانی تحت عنوان توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی خبر داد.

وی با اشاره به مفهوم نهضت مدرسه سازی، بر لزوم مشارکت گسترده خیرین، صنایع و مدیران در امر مدرسه سازی تاکید کرد و از تلاش‌های فعالانه دکتر نوذری در این مسیر قدردانی نمود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در بخش دوم اظهار داشت:در راستای ارتقای کیفیت، تلاش ما بر این است که محیط‌های یادگیری متنوعی ایجاد کنیم؛ چرا که دانش‌آموزان با توانمندی‌های متفاوتی وارد کلاس می‌شوند و نمی‌توان با یک روش واحد، همه را آموزش داد.

یحیایی، همچنین با اشاره به اهمیت توانمندسازی معلمان در عصر فناوری، افزود:استفاده از ابزار‌های نوین آموزشی، از جمله هوش مصنوعی و روش‌های تدریس مبتنی بر تسهیل‌گری، در دستور کار قرار دارد و ما بر تقویت اجتماعات یادگیری و روش‌های «به‌هم‌آموزی» و «از‌هم‌آموزی» تاکید می‌کنیم تا دانش‌آموزان و معلمان در یک فرآیند پویا و مدرن قرار گیرند.

تربیت دانش‌آموزان با هویت ملی و مذهبی در راستای سند تحول بنیادین

مدیرکل آموزش و پرورش استان، با اشاره به اهداف غایی سند تحول بنیادین، بر نقش کلیدی مدارس در تربیت نسل جدید با هویت ملی و مذهبی تاکید کرد.

یحیایی تأکید کرد: هدف اصلی سند تحول، فراتر از آموزش‌های صرف است؛ هدف، پرورش دانش‌آموزانی است که نسبت به وطن، رهبری و دین خود عشق ورزیده و با هویت ملی و مذهبی خود پیوندی ناگسستنی داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به مفهوم حیات طیبه و نزدیکی به مقام الهی، گفت: مدرسه باید بستری فراهم کند تا دانش‌آموزان با تقویت هویت ملی و مذهبی خود، به معنای واقعی با وطن و پرچم کشور پیوند بخورند. پرچم، نماد استقلال ملی و مذهبی ماست و احترام به آن در مراسم‌های مدرسه، تجلی همین هویت است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد که برنامه‌های پرورشی متنوعی برای تقویت این هویت و ایجاد حس تعلق خاطر در دانش‌آموزان در دستور کار قرار دارد و از مدیران مدارس و تمامی فعالان این حوزه خواست تا با تمرکز بر این اهداف بنیادین، در مسیر تربیت نسل جدید تلاش کنند.

استمرار آموزش حضوری؛ پروتکل‌های جدید برای مواجهه با شرایط بحرانی

مدیرکل آموزش و پرورش، ضمن تاکید بر اهمیت حیاتی آموزش حضوری، از تدوین پروتکل‌های جدید برای مدیریت شرایط بحرانی و جلوگیری از تعطیلی سراسری مدارس خبر داد.

یحیایی گفت:استمرار آموزش حضوری برای ما یک فرصت طلایی است و هیچ روش آموزشی جایگزینی، نمی‌تواند جای خالی حضور دانش‌آموز در مدرسه را پر کند.

وی با اشاره به تجربه سال گذشته، افزود که تمایل اولیا برای بازگشت به مدارس بسیار بالا بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در ادامه با اشاره به آمادگی برای مواجهه با شرایط غیرمترقبه، از تدوین پروتکل‌های جدید استفاده از تعطیلی‌های موردی و منطقه‌ای خبر داد.

وی توضیح داد: طبق پروتکل‌های جدید و با هماهنگی استانداران، در صورت بروز حادثه در یک منطقه یا استان خاص، اختیار مدیریت جغرافیایی به آموزش و پرورش واگذار شده است تا از تعطیلی بی‌مورد مدارس در سایر مناطق جلوگیری شود.

وی همچنین به تقویت زیرساخت‌های آموزشی در صورت نیاز به آموزش غیرحضوری اشاره کرد و گفت: ما از پلتفرم‌های تقویت‌شده مانند شاد و همچنین پلتفرم‌های ترکیبی و تولید محتوای آفلاین استفاده می‌کنیم. از نظر تولید محتوای آموزشی و رسانه‌ای، هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد و تمامی بسته‌های آموزشی در اختیار خانواده‌ها قرار خواهد گرفت.