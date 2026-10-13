به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده پژوپارس در محور مهاباد - ارومیه درافت کردیک و نجاتگران پایگاه امداد و نجات حیدرآباد هلال‌احمر شهرستان نقده بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی افزود: این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.