جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات از پیشرفت ۸۰ درصدی ساخت صحن حضرت زینب (س) در جوار حرم امام حسین (ع) خبر داد و گفت: کار‌های سازه‌ای این طرح به پایان رسیده و هم‌اکنون نازک‌کاری و زیباسازی صحن در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید نامجو در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر اظهار داشت: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات سال گذشته طرح حضرت زهرا (س) را با زیربنای حدود سه هزار مترمربع در نجف اشرف افتتاح کرده است.

این مقام مسئول ادامه داد: طرح توسعه حرم امام حسین (ع) در مجموع ۴۰ هکتار است که از این میزان، پنج هکتار آن با زیربنای ۱۳۵ هزار مترمربع به ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات واگذار شده و این بخش با عنوان صحن حضرت زینب (س) در نقطه‌ای واقع میان خیمه‌گاه و حرم حضرت سیدالشهدا (ع) در حال ساخت است.

وی با اشاره به باتلاقی‌بودن زمین این طرح در کربلا، اظهار داشت: پیش از آغاز عملیات، دیوار آب‌بند در این محدوده اجرا و خاکبرداری‌های لازم انجام شد. بتن‌ریزی این طرح با حجم بیش از ۷۰۰ هزار مترمربع به پایان رسیده و هم‌اکنون بیش از ۲۰ هزار مترمربع کاشی‌کاری در صحن و حدود ۶۰ هزار مترمربع سنگ‌کاری در حرم در حال اجراست.

جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با بیان این‌که قرار بود این طرح امسال به بهره‌برداری برسد، توضیح داد: عتبه منتظما با افزودن دو پروژه دیگر از جمله بخش مضیف به این مجموعه، زمان‌بندی طرح را به سال آینده موکول کرد؛ با این حال تلاش می‌کنیم با همت هنرمندان و مهندسان ایرانی، طرح در زمان‌بندی مقرر به نتیجه برسد.

نامجو با اشاره به شیوه‌های مشارکت مردمی در این طرح، گفت: بودجه ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات صرفا از محل نذورات مردم تامین می‌شود و شهروندان می‌توانند از طریق سایت ستاد و کد دستوری #۷۲* در طرح‌های عتبات عالیات مشارکت کنند.

وی درباره پویش کاشی توضیح داد: در این پویش، مشارکت‌کنندگان با مبلغ پایه ۲۰۰ هزار تومان (به‌صورت داوطلبانه) در ساخت صحن حضرت زینب (س) سهیم می‌شوند و اسامی آنان به همراه نام خانواده و عزیزانشان، پشت کاشی‌های صحن درج و نصب می‌شود و بدین ترتیب نامشان همواره در جوار حرم سیدالشهدا (ع) ماندگار خواهد بود.

جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات همچنین از اجرای طرح «۷۲۷۲» به‌عنوان یکی از طرح‌های خلاقانه مردمی خبر داد و اظهار داشت: در این طرح، هر حامی می‌تواند ۷۲ نفر را همراه کند تا هر ماه مبلغی را به‌صورت گروهی کنار بگذارند و این چرخه در سطح گسترده‌تری تکرار شود؛ منابع جمع‌آوری‌شده صرف ساخت‌وساز در عتبات عالیات می‌شود و نحوه هزینه‌کرد آن به‌صورت شفاف به مشارکت‌کنندگان اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی در بخش پایانی این گفت‌و‌گو با یادآوری نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به‌عنوان مبدع حرکت بازسازی عتبات عالیات، تصریح کرد: برکات این حرکت امروز در پیوند قلوب مردم ایران و عراق نمایان است و این بنا‌ها زمینه‌ساز ظهور امام زمان (عج) و تحقق تمدن اسلامی خواهد بود.