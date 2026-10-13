به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با وجود پیش‌بینی ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، عدم بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های درآمدی پیش‌بینی‌شده، ابلاغ بخشی از اعتبارات به سازمان تأمین اجتماعی و انتقال منابع صندوق ذیل اعتبارات پرداختی به سازمان بیمه سلامت ایران، بدون ایجاد حساب مستقل، از جمله ایرادات شناسایی‌شده در سازوکار تأمین و تخصیص منابع این صندوق است که موجب عدم تفکیک منابع آن از اعتبارات سازمان بیمه سلامت شده است.

در همین راستا، عدم رعایت الزامات قانونی در انتقال منابع به صندوق، برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.

این نهاد نظارتی، با تأکید بر ضرورت استقلال منابع صندوق از اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران، پیگیری‌های خود را تا اصلاح سازوکار تخصیص و انتقال اعتبارات و اطمینان از اختصاص منابع به اهداف قانونی حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج ادامه می‌دهد