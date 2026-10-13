رئیس اداره امور عشایر استان قزوین از بهره‌مندی ۱۱۰ خانوار عشایری در مناطق ییلاقی استان از روشنایی و انرژی مورد نیاز با استفاده از پنل‌های خورشیدی قابل حمل، طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، سعید ابیت اظهار داشت: این پنل‌ها علاوه بر تأمین روشنایی، برای شارژ چراغ‌های قوه و تلفن‌های همراه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند بخشی از نیاز‌های ضروری خانوار‌های عشایری مستقر در مناطق فاقد دسترسی به شبکه برق را تأمین کنند.

اداره امور عشایر استان در راستای تامین شرایط مناسب برای اسکان عشایر، حمایت از تولید و کمک به تثبیت زندگی عشایری، نسبت به تهیه و توزیع پنل‌های خورشیدی قابل حمل برای خانوار‌های عشایری اقدام می‌کند.

به گفته وی عشایر در فصل گرم سال، به‌منظور استفاده از مراتع و تأمین علوفه دام، در مناطق ییلاقی استان مستقر می‌شوند و به دلیل پراکندگی محل استقرار و صعب‌العبور بودن بسیاری از این مناطق، تعدادی از خانوار‌های عشایری به شبکه سراسری برق دسترسی ندارند.