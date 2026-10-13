رئیس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران، اندازه‌شناسی دقیق و قابل ردیابی را زیربنای اعتبار استانداردها، ارتقای کیفیت و بهره‌وری دانست و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کالیبراسیون متناسب با فناوری‌های نوین تأکید کرد.

مهدی رزاقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما اندازه‌شناسی را زیرساخت بنیادین علمی و فنی نظام استانداردسازی برشمرد و گفت: دستیابی به شاخص‌های کیفیت، بهره‌وری و توسعه پایدار، بدون اندازه‌گیری‌های معتبر و نتایج قابل ردیابی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به شعار «استاندارد، الگو‌های برتر و چشم‌انداز آینده»، استاندارد‌ها را زبان مشترک کیفیت، ایمنی و اعتماد عمومی دانست و افزود: در جهان امروز که فناوری با شتابی فزاینده در حال تحول است و چالش‌هایی نظیر بهره‌وری انرژی، حفاظت از محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی اهمیت مضاعف یافته‌اند، حرکت بر مدار الگو‌های برتر و انطباق با استاندارد‌های معتبر، پیش‌شرط ساختن آینده‌ای پایدار و مطمئن محسوب می‌شود.

رئیس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران با یادآوری رویکرد روز جهانی استاندارد مبنی بر خلق «چشم‌اندازی مشترک برای جهانی بهتر» با محوریت انرژی‌های پاک و مقرون‌به‌صرفه، تصریح کرد: تحقق اهداف کلان توسعه، نیازمند هم‌افزایی علمی و به‌کارگیری ابزار‌های فنی معتبر است.

رزاقی ادامه داد: استاندارد‌ها با تعریف شاخص‌ها و معیار‌های همگن، بستر توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری، تسهیل مبادلات تجاری و مدیریت مسئولانه منابع را فراهم می‌سازند.

وی با تبیین نقش محوری مرکز اندازه‌شناسی در زنجیره استانداردسازی افزود: هیچ سازوکاری برای ارزیابی کیفیت یا پایش مصرف انرژی، بدون تکیه بر داده‌های اندازه‌گیری معتبر و مقایسه‌پذیر، رسمیت نمی‌یابد؛ بنابراین اندازه‌شناسی دقیق و دارای قابلیت ردیابی، پشتوانه تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و ضامن انطباق با الزامات قانونی استاندارد به شمار می‌رود.

رئیس مرکز اندازه‌شناسی سازمان ملی استاندارد ایران در تشریح اولویت‌ها و چشم‌انداز آینده این حوزه خاطرنشان کرد: نظام اندازه‌شناسی کشور باید همگام با فناوری‌های نوین جهانی، توانمندی‌های آزمایشگاهی و ظرفیت‌های کالیبراسیون را ارتقا دهد و ردیابی‌پذیری به مراجع ملی و بین‌المللی را تقویت کند.

وی افزود: ورود به عرصه دیجیتالی‌شدن فرایند‌های اندازه‌گیری و پاسخ به نیاز‌های روز صنایع، از الزامات شکل‌گیری نظامی پویا و آینده‌نگر است.

رزاقی توسعه زیرساخت‌های اندازه‌شناسی را عاملی راهبردی در افزایش رقابت‌پذیری تولیدات ملی و تعمیق اعتماد در بازار‌های داخلی و بین‌المللی دانست و گفت: تحقق این رسالت، نیازمند پیوند منسجم میان نهاد‌های حاکمیتی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، صنایع و آزمایشگاه‌های همکار است.

رئیس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارشناسان، پژوهشگران و فعالان خانواده استاندارد و اندازه‌شناسی کشور، هفته استاندارد را فرصتی مغتنم برای بازنگری در دستاورد‌ها و ترسیم راهبرد‌های دقیق‌تر در مسیر تعالی ایران اسلامی برشمرد.