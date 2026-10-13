به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش‌بینی کرد حدود ۴۵۰ هزار تن محصول پیاز از زمین‌های کشاورزی استان برداشت شود که در مقایسه با پارسال تفاوتی ندارد.

سید رضا امیری زاده با اشاره به اینکه تولید پیاز در هرمزگان ۹ برابر نیاز استان است افزود: محصول برداشت شده به سراسر کشور، و افغانستان، عراق و کشور‌های حاشیه خلیج فارس هم فرستاده می‌شود

کشت پیاز تا آذرماه ادامه دارد.

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وی گفت: کشاورزان برای کشت از ارقام پرمحصول و بازارپسند تاکی، ریو براوو، اسکوره و نیکرسون استفاده می‌کنند که بعلت سازگاری با شرایط اقلیمی گرم و مرطوب استان و مقاومت در برابر آفات، از محبوبیت بالایی نزد کشاورزان برخوردار است.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: شهرستان‌های بندرعباس و میناب مهم‌ترین مناطق کشت پیاز است.

فصل برداشت پیاز از پایان دی آغاز می‌شود و تا نیمه اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.

هرمزگان رتبه دوم تولید پیاز را در کشور دارد.