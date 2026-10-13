سربیشه خراسان جنوبی امروز به همراه ایستگاه توچال سردترین ایستگاههای کشور
سربیشه خراسان جنوبی امروز (۲۱ مهر) به همراه ایستگاه توچال با کمینه دمای ۳ درجه سیلسیوس سردترین ایستگاههای کشور بودهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس آخرین خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی برای ۲۴ ساعت آینده و به خصوص برای امروز گاهی افزایش ابر و در برخی ساعات وزش باد رخ میدهد.
زارعی افزود: به لحاظ دمایی ادامه روند کاهشی دمای هوا را برای امروز انتظار داریم و از فردا تا پایان هفته شرایط جوی نسبتا پایدار و تنها پدیده غالب گاهی وزش باد پیش بینی میشود.
وی افزود: روز گذشته بندان با ۳۷ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بوده است و نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۹ و ۲۸ درجه سلسیوس ثبت شده است.