سربیشه خراسان جنوبی امروز (۲۱ مهر) به همراه ایستگاه توچال با کمینه دمای ۳ درجه سیلسیوس سردترین ایستگاه‌های کشور بوده‌اند.

سربیشه خراسان جنوبی امروز به همراه ایستگاه توچال سردترین ایستگاه‌های کشور

سربیشه خراسان جنوبی امروز به همراه ایستگاه توچال سردترین ایستگاه‌های کشور



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی برای ۲۴ ساعت آینده و به خصوص برای امروز گاهی افزایش ابر و در برخی ساعات وزش باد رخ می‌دهد.

زارعی افزود: به لحاظ دمایی ادامه روند کاهشی دمای هوا را برای امروز انتظار داریم و از فردا تا پایان هفته شرایط جوی نسبتا پایدار و تنها پدیده غالب گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی افزود: روز گذشته بندان با ۳۷ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بوده است و نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۹ و ۲۸ درجه سلسیوس ثبت شده است.