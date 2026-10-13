معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی بر استفاده از ظرفیت‌های موجود و تقویت توانمندی‌های داخلی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی بر استفاده از ظرفیت‌های موجود و تقویت توانمندی‌های داخلی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی تأکید کرد.

رسول مقابلی در جلسه تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به اهمیت تأمین مواد اولیه دارویی، بر شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، بررسی راهکار‌های اجرایی و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های مسئول در این زمینه تأکید کرد.

وی همچنین با تشریح دستورالعمل‌های مربوط و تبیین وظایف دستگاه‌های اجرایی، افزود: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی، تولیدی و اجرایی استان، همراه با هماهنگی و هم‌افزایی میان نهاد‌های مسئول، نقش مؤثری در تقویت و ساماندهی روند تأمین مواد اولیه دارویی دارد.

در این نشست موضوعات مرتبط با دستورالعمل‌ها، ظرفیت‌های موجود و راهکار‌های اجرایی بررسی و پس از تبادل نظر، تصمیماتی درباره شیوه‌ها و سازوکار‌های تقویت تأمین مواد اولیه اتخاذ شد.