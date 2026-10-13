مدیرکل پست استان البرز از توسعه تجهیزات هوشمند، به‌روزرسانی زیرساخت‌های پردازش و تکمیل اطلاعات نشانی‌ها به‌عنوان راهکارهایی برای ارتقای کیفیت خدمات پستی و تسریع در تحویل مرسولات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، گسترش تجارت الکترونیک و افزایش حجم مرسولات ناشی از خریدهای اینترنتی، ضرورت نوسازی زیرساخت‌های پستی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را بیش از گذشته نمایان کرده است؛ موضوعی که به گفته مدیرکل پست استان البرز، در بهبود عملکرد شبکه توزیع و افزایش رضایت شهروندان نقش مؤثری دارد.

پیشقدم در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «رهیافت» رادیو البرز، با اشاره به روند تحولات صنعت پست در کشور اظهار کرد: تغییر الگوی خرید مردم، به‌ویژه پس از شیوع کرونا و رشد مبادلات اینترنتی، موجب افزایش حجم و تنوع مرسولات شده و توسعه امکانات فنی و تجهیزات پردازشی را به یکی از نیازهای اساسی این حوزه تبدیل کرده است.

وی با اشاره به کاربرد دستگاه‌های سورتینگ و سامانه‌های هوشمند در فرایندهای پستی افزود: استفاده از این تجهیزات، امکان تفکیک و دسته‌بندی سریع‌تر مرسولات را فراهم می‌کند و با کاهش خطاهای احتمالی در مراحل پردازش، زمینه بهبود سرعت و دقت در توزیع را به وجود می‌آورد.

مدیرکل پست استان البرز همچنین تکمیل اطلاعات مکانی و ارتقای خدمات مرتبط با نشانی و کدپستی را از دیگر محورهای توسعه این شبکه برشمرد و گفت: شناسایی و اصلاح نشانی‌های ناقص، به‌ویژه در مواردی که پلاک یا مشخصات دقیق محل درج نشده است، می‌تواند به افزایش دقت در شناسایی مقصد و تسهیل فرایند تحویل مرسولات کمک کند.

پیشقدم با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی در ارائه خدمات نوین پستی بیان کرد: ثبت دقیق اطلاعات مربوط به تحویل مرسولات و فراهم شدن امکان پیگیری بهتر، از ظرفیت‌های فناوری‌های جدید برای افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات به مشتریان است.

وی در ادامه، درباره نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون تأثیر مکانیزه شدن فعالیت‌ها بر اشتغال کارکنان توضیح داد: هدف از توسعه تجهیزات و استفاده از ماشین‌آلات، کاهش دشواری‌های عملیاتی، تسهیل فعالیت کارکنان و افزایش بهره‌وری است و به‌کارگیری فناوری لزوماً به معنای کاهش نیروی انسانی نخواهد بود.

مدیرکل پست استان البرز با اشاره به اهمیت تناسب نیروی انسانی با حجم فعالیت مناطق مختلف تصریح کرد: نیاز هر منطقه بر اساس استانداردهای توزیع، میزان فعالیت و شرایط کاری بررسی می‌شود و در صورت احراز کمبود نیرو، موضوع از طریق کمیته منابع انسانی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

پیشقدم در پایان ابراز امیدواری کرد با ادامه روند نوسازی تجهیزات، توسعه خدمات هوشمند و تأمین نیروی انسانی موردنیاز، فرایند پردازش و توزیع مرسولات در استان البرز با دقت، سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود و خدمات پستی متناسب با نیازهای روز شهروندان ارتقا یابد.