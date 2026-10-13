به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این برنامه دانش آموزان سفره‌ای متشکل از غذای سالم پهن کردند تا با ارزش این وعده غذایی مهم بیشتر آشنا شوند.

دانش آموزان می‌گویند بی شک تغذیه سالم بر سلامت انسان‌ها نقش بسزایی دارد و از مصرف نمک و چربی باید پرهیز و درکنار تغدیه سالم ورزش را نیز اجرا کرد.

صبحانه سالم مانند پنیر، عسل، شیر، گردو، میوه تازه و سبزی به عنوان یک الگوی غذایی است تا دانش آموزان از خوردن غذا‌های فست فودی، تنقلات و نیز غذا‌های آماده خودداری کنند.

به گفته کارشناسان حدود ۲۵ درصد از دانش آموزان کبودراهنگی دچار اضافه وزن هستند که با خوردن صبحانه سالم می‌توان تا حدود زیادی افزایش وزن و بیشتر بیماری‌ها راکنترل کرد.