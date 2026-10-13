\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0647\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0631 \u062d\u0642\u06cc\u0642\u062a\u06cc \u0631\u0648\u0634\u0646 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f: \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0646\u0628\u0631\u062f \u0628\u0627 \u0627\u0628\u0631\u0642\u062f\u0631\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0633\u062a\u200c\u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f\u060c \u062a\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u06cc\u0647\u200c\u06cc \u0635\u0628\u0631\u060c \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0645\u06cc\u200c\u0622\u06cc\u062f.\n\u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u062b\u0627\u0628\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f \u0642\u062f\u0631\u062a \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc\u060c \u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0647\u06cc\u0627\u0647\u0648\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0628\u0631\u0642\u062f\u0631\u062a\u200c\u0647\u0627\u060c \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0648 \u0647\u0648\u0634\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0644\u062a \u0646\u0647\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n \n