به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدجواد جلیلی از کشف ۸۳ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در یک دامداری متروکه در یکی از روستا‌های شهرستان تفت در استان یزد خبر داد و گفت: در این پرونده، برق مورد نیاز دستگاه‌های استخراج رمز ارز غیر مجاز به‌صورت غیرمجاز و از طریق انشعاب‌گیری مستقیم از کابل ترانس، پیش از کنتور و با پنهان‌کردن کابل در زیر خاک تأمین می‌شد؛ اقدامی که نمونه‌ای از تاراج پنهانی انرژی برق و دست‌اندازی به حقوق عمومی است.

وی با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار کرد: میزان برق مصرفی این مجموعه غیرمجاز حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلووات‌ساعت در سال برآورد شده است؛ رقمی قابل‌توجه که با مصرف سالانه برق حدود یک‌هزار خانوار برابری می‌کند.‌ی با تأکید بر اینکه دست‌اندازی غیرمجاز به شبکه برق، تضییع حقوق سایر مشترکان و تحمیل هزینه به شبکه و مردم است، افزود: متخلفان با انشعاب‌گیری مستقیم از کابل ترانس و دور زدن کنتور، تلاش کرده بودند فعالیت خود را پنهان نگه دارند؛ به‌طوری‌که کابل برق مورد استفاده نیز در زیر خاک مخفی شده بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد تصریح کرد: این عملیات با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج)، پلیس امنیت اقتصادی و دادستان شهرستان تفت صورت گرفت که در جریان آن، ۸۳ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز جمع‌آوری، برق مجموعه قطع و چهار نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند.