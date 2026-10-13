رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید از شهرک سینمایی دفاع مقدس، با اشاره به وجود سه پرونده قضایی و اختلافات متعدد مالکیتی، بر پیگیری فوری دو پرونده مطرح در دیوان عالی کشور، تعیین دقیق محدوده اراضی و همکاری دستگاه‌های مسئول برای حل مشکلات حقوقی و ثبتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی، با حضور در شهرک سینمایی دفاع مقدس، آخرین وضعیت سه پرونده قضایی مرتبط با شهرک سینمایی دفاع مقدس و اختلافات موجود درباره مالکیت و تصرف اراضی را مورد بررسی قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه این مجموعه ظرفیت رشد و توسعه بیشتری دارد، تصریح کرد: ضروری است موانع حقوقی و قانونی موجود برطرف شود تا شهرک بتواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد و از ظرفیت‌های آن به نحو مطلوب استفاده شود.

عتباتی با اشاره به وضعیت برخی دکور‌ها و فضا‌های سینمایی که برای احداث آنها هزینه‌های قابل توجهی صرف شده است، بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و تصرفات تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از بلاتکلیفی این مجموعه شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های مسئول، اظهار کرد که حل مشکلات شهرک سینمایی دفاع مقدس نیازمند هماهنگی میان دستگاه قضایی، منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک و مسئولان این مجموعه است.

عتباتی خواستار آن شد که اقدامات کارشناسی و ثبتی با سرعت بیشتری دنبال شود و نقشه‌ها و مستندات مورد نیاز برای تعیین تکلیف اختلافات در اختیار مراجع مربوط قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت حفاظت از این مجموعه فرهنگی و هنری، خواستار تسریع در روند اقدامات کارشناسی، ثبتی و قضایی شد تا مشکلات موجود برطرف و زمینه استفاده مناسب از ظرفیت‌های شهرک سینمایی دفاع مقدس فراهم شود.