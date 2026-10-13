به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، خرمی رئیس اداره تعزیرات حکومتی سروآباد اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های قرارگاه شهرستانی نظارت بر بازار و با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی، بازرسی‌هایی از واحد‌های صنفی در سطح شهر سروآباد و روستای حسین‌آباد (بیکره) انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، موارد متعددی از تخلفات صنفی شناسایی شد که برای بررسی بیشتر و انجام اقدامات قانونی، در دستور کار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سروآباد با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت واحد‌های صنفی، هدف از اجرای این گشت‌ها را کنترل بازار، پیشگیری از تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد.