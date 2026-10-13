در کارگروه تنظیم بازار و قرارگاه نظارت و بازرسی آذربایجان‌غربی؛ وضعیت تأمین و ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی و ارزیابی روند نظارت بر بازار ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کارگروه تنظیم بازار و قرارگاه نظارت و بازرسی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی، با هدف بررسی وضعیت تأمین و ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی و ارزیابی روند نظارت بر بازار برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت ذخایر اقلام ضروری و روند تأمین و توزیع کالا‌ها بررسی و بر برنامه‌ریزی برای خرید و ذخیره‌سازی مرغ منجمد، تقویت ذخایر راهبردی و تأمین به‌موقع مایحتاج عمومی متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان تأکید شد.

همچنین دستگاه‌های نظارتی گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه رصد بازار و بازرسی‌های میدانی ارائه کرده و بر تشدید نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع، برخورد قانونی با گران‌فروشی و احتکار و هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی برای حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید شد.