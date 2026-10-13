معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت از فراهم شدن امکان استعلام برخط مالکیت، اصالت، بازداشت و رفع بازداشت املاک حدنگاری برای وثیقه‌گذاری الکترونیکی خبر داد و تأکید کرد: وثیقه‌گذاری الکترونیکی رایگان است و باید حتماً با سند تک‌برگ انجام شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محسن طاهریان در نشست خبری اظهار داشت: تلاش می‌کنیم هر شهروند در هر نقطه از کشور، خدمات ثبتی را بدون محدودیت‌های زمانی و مکانی دریافت کند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: شهروندانی که نمی‌توانند خودشان خدمات ثبتی را دریافت کنند، باید از کارگزاران ثبتی مانند دفاتر اسناد رسمی و... بهره‌مند شوند.

طاهریان تصریح کرد: در آینده، در حوزه املاک هم با همکاری سکو‌های بخش خصوصی، خدمات مختلف ثبتی را به مردم ارائه خواهیم داد.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی عنوان کرد: سازمان ثبت، امکان استعلام برخط مالکیت، اصالت، بازداشت برخط املاک حدنگاری و رفع بازداشت آنها را برای وثیقه‌گذاری الکترونیکی فراهم کرده است.

طاهریان خاطرنشان کرد: در شعبه‌هایی که امکان وثیقه‌گذاری الکترونیکی فراهم شده، انجام این فرایند تا ۸۶ ثانیه هم اعلام شده است.

طاهریان تأکید کرد: وثیقه‌گذاری الکترونیکی رایگان است و در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود. این فرایند باید با اسناد تک‌برگ انجام شود و با اسناد دفترچه‌ای، مشکل‌ساز خواهد شد.