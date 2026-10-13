به گفته مدیرکل زندان‌های سیستان و بلوچستان درگاه فروش اینترنتی صنایع دستی زندانیان این استان با هدف معرفی توانمندی‌ها، ایجاد بازار فروش گسترده و دسترسی جامعه به تولیدات زندانیان طراحی و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمد حسین خسروی گفت: درگاه فروش اینترنتی صنایع دستی زندانیان به آدرس hamizahedan.ir توسط کارشناسان حوزه فناوری اداره کل زندان‌های سیستان و بلوچستان راه اندازی شده است.

وی افزود: عموم جامعه با ورود به این درگاه وارد یک فروشگاه اینترنتی می‌شوند که تصاویر کالا و محصولات، قیمت و توضیحات مربوطه را مشاهده می‌کنند و می‌توانند در همان فضا با پرداخت بهای کالا آن را سفارش دهند.

مدیر کل زندان‌های سیستان وبلوچستان ادامه داد: این فروشگاه اینترنتی برای اولین بار در کشور در سیستان و بلوچستان راه اندازی شده است.