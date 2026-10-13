به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محسن گرجی در کارگاه آموزشی سیستم‌سازی کسب‌وکار در صنعت مد و لباس در یاسوج تاکید کرد: امسال در جشنواره مد و لباس فجر، بخش جدی و ویژه‌ای را برای هوش مصنوعی در نظر گرفته شد که این بخش می‌تواند روندی ماندگار و تغییردهنده در شرایط صنعت مد و لباس ایجاد کند.

وی اضافه کرد: هوش مصنوعی هم می‌تواند ظرفیت‌های بسیار خوبی را در مد و لباس ایجاد کند و هم می‌تواند برای طراحان و فعالان این حوزه، بازار‌های ملی و بین‌المللی جدیدی بگشاید.

گرجی با بیان اینکه آشنایی هرچه زودتر نسل جوان با این فناوری، نقش‌آفرینی مؤثرتر آنان را در صنعت مد و لباس ایران و عرصه‌های بین‌المللی به همراه دارد، تاکید کرد: اگر طراحان و بخصوص نسل جوان ما زودتر با این فناوری و ابزار‌ها آشنا شوند، می‌توانند بهتر در صنعت مد و لباس ایران و حتی در سطح بین‌المللی ایفای نقش کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه این استان در حوزه مد و لباس اظهار کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت‌های فرهنگی، بومی و لباس اقوام بسیار ارزشمندی دارد که می‌تواند در جشنواره مد و لباس فجر به‌خوبی دیده شود و مورد توجه قرار گیرد.

گرجی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و محلی در صنعت مد و لباس کشور گفت: لباس اقوام یکی از سرمایه‌های فرهنگی کشور است که باید در طراحی‌های مدرن و کاربردی به کار گرفته شود که استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد می‌توانند در این عرصه پیشگام این حرکت باشند.

وی همچنین از گفت‌و‌گو‌های متنوع و مشارکت جدی در حوزه مد و لباس با فعالان این عرصه خبر داد و افزود: در این سفر، گفت‌و‌گو‌های سازنده‌ای با طراحان، تولیدکنندگان و علاقه‌مندان حوزه مد و لباس انجام شد و مقرر گردید همکاری‌های بیشتری در این زمینه شکل گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به برگزاری کارگاه تخصصی مد و لباس در یاسوج بعد از چندین سال گفت: در این کارگاه، طراحان، فعالان این حوزه و دانشجویان دانشگاه ملی مهارت و رشته طراحی دعوت شده بودند و حضور گسترده‌ای در برنامه داشتند.

امین درخشان تصریح کرد: یکی از اهداف اساسی این کارگاه، توجه به پیشینه تاریخی، فرهنگی و هویتی استان در حوزه مد و لباس است؛ چراکه ریشه فرهنگی ویژه عشایری، لباس محلی و پوشاک اقوام در این سرزمین، ظرفیتی منحصر‌به‌فرد برای طراحی و تولید محسوب می‌شود.

درخشان با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه مد و لباس اظهار کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی، فرصتی برای آشنایی طراحان و دوزندگان با تجربه‌ها و ظرفیت‌های موجود در این عرصه است.

وی ادامه داد: با فعال‌سازی کارگروه مد و لباس استان و برگزاری نمایشگاه‌های مد و لباس، می‌توان فصل جدیدی در این عرصه در سطح استان رقم زد و زمینه رشد و شکوفایی طراحان بومی را فراهم کرد.